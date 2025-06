Trovato morto in casa dopo due settimane

di Antonella MarchionniEra morto da diversi giorni, forse da due settimane, ma nessuno si era accorto di nulla. Il corpo senza vita di Giovanni Previti, 72 anni, è stato ritrovato giovedì mattina in un’abitazione di via Fonte del Duomo, in pieno centro a Cagli, grazie alla segnalazione di alcuni residenti allarmati dal forte odore proveniente dall’appartamento. L’allarme è scattato intorno alle 10 del mattino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli, dotati di bombola d’ossigeno per entrare in sicurezza nell’abitazione, e i carabinieri. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

Il corpo era già in avanzato stato di decomposizione, segno che la morte risaliva ad almeno dieci-quindici giorni prima. L’ipotesi è stata fin da subito quella di una tragica morte naturale e solitaria: l’ipotesi più probabile è che l’uomo, che pare fosse malato da tempo, sia stato colto da un malore improvviso e non sia riuscito a chiedere aiuto. A lanciare l’allarme è stato il fortissimo odore che proveniva dall’abitazione.

Una vicenda che riporta alla luce il tema della solitudine, soprattutto tra gli anziani e le persone fragili, spesso invisibili fino al momento estremo. Nelle stesse ore, a Pesaro, veniva fatto un altro tragico ritrovamento. Il corpo senza vita del prof Dario Falcone, 62 anni, è stato trovato dalla polizia nell’appartamento in cui alloggiava. Il docente, quella stessa mattina, si sarebbe dovuto presentare alla seconda prova dell’esame di maturità all’istituto alberghiero Santa Marta ma, non vedendolo arrivare, dalla scuola è partito l’allarme.

Gli agenti della volante della polizia e i sanitari del 118 giunti sul posto lo hanno trovato riverso sul letto ormai privo di vita.