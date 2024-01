Trovato morto in casa l’avvocato De Bellis

Un avvocato in pensione, Stefano De Bellis, di 77 anni, è stato trovato morto ieri sera alle 20 nel suo appartamento di via San Francesco, al civico 30. Da un primo accertamento del medico legale, il decesso risale a qualche giorno fa. Il corpo, in stato di decomposizione, è stato rinvenuto lungo il corridoio, come se l’uomo fosse caduto improvvisamente senza la possibilità di chiedere aiuto. Qualche conoscente si era allarmato nel non vederlo da giorni e ieri sera ha chiamato i vigili del fuoco per aprire la porta. All’interno, la tragica scoperta. La morte è per cause naturali.

L’avvocato De Bellis aveva lasciato l’attività forense e, per quello che si è appurato, viveva da solo nel suo appartamento che, per molto tempo, è stato anche il suo ufficio legale.