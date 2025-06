Trovato morto nel letto. La scomparsa choc di un professore che seguiva la Maturità

Choc al "Santa Marta": professore morto in casa poche ore prima della maturità. La vittima è il 62enne Dario Falcone, docente di sala e vendita, che ieri mattina è stato trovato senza vita nel letto dalla polizia. A dare l’allarme era stata la scuola, preoccupata per la sua assenza alla seconda prova. La prima ipotesi è stata fin da subito quella di una morte naturale per cause cardiache. Doveva essere il giorno della seconda prova per la 5ª E dell’istituto "Santa Marta", ma si è aperto con una notizia che ha allarmato docenti e studenti: il professor Dario Falcone, non si era presentato a scuola. Nessun avviso, nessuna risposta al telefono. È stata la segreteria dell’istituto a lanciare l’allarme, chiamando la polizia prima delle 10.

Dario Falcone, sposato e con due figli, originario della provincia di Pescara, da 3 anni insegnava all’Alberghiero di Pesaro come docente di ruolo di sala e vendita. "Durante l’anno scolastico faceva il pendolare dall’Abruzzo – spiega il preside Roberto Franca -, ma per seguire da vicino gli esami di maturità aveva preso in affitto una stanza in città". Condivideva l’appartamento di via Picciola, in zona mare, con due coinquilini non parenti. Uno di loro ha aperto la porta agli agenti: Falcone era riverso nel letto, senza vita. Sul posto è intervenuto il 118 per la constatazione del decesso, avvenuta ufficialmente intorno alle 10. La polizia scientifica ha effettuato un sopralluogo ma già nel pomeriggio di ieri la salma è stata restituita ai familiari.

"L’ho saputo via telefono dalla segreteria – racconta il preside -. Io ero a Pergola come presidente di una commissione d’esame. Il professor Falcone era con noi da settembre 2022 e seguiva la quinta E con grande passione. Era molto legato ai suoi studenti, ci teneva tantissimo a essere presente anche in questi giorni così importanti per loro. Era una figura molto apprezzata, aveva partecipato anche a diversi eventi ufficiali con la scuola, tra cui alcuni in collaborazione con la caserma dell’esercito, dove era benvoluto da tutti". Dopo la mancata presentazione alla seconda prova, il dirigente ha immediatamente predisposto la sostituzione, cercando di tutelare gli studenti fino alla fine dell’esame. "Ai docenti – spiega Franca – ho detto di avvisare la classe solo a prova conclusa, per non turbare i ragazzi. La 5ª E lo aveva avuto per tutto il triennio, si era creato un rapporto solido. È un dolore profondo per tutti". "Ciao Dario, ciao prof – inizia così il messaggio di cordoglio che si legge in un post social del profilo della scuola -. Ci mancheranno il tuo sorriso, la tua ironia intelligente, la tua dedizione e l’attenzione sincera che riservavi a ogni studentessa e studente. Hai saputo essere non solo un insegnante, ma un esempio, una presenza gentile e luminosa. Grazie per tutto ciò che ci hai insegnato, dentro e fuori l’aula. Il tuo ricordo vivrà con noi".