Trovato morto in casa: il professore non si era presentato a scuola per la maturità

Pesaro, 19 giugno 2025 – Doveva essere presente agli esami di maturità all’Istituto Alberghiero Santa Marta, ma non si è mai presentato. A dare l’allarme è stata la scuola, preoccupata per l’assenza inspiegabile di un professore dell'istituto.

Quando la polizia è arrivata a casa sua, nella zona mare di Pesaro, in via Picciola, lo ha trovato senza vita nel suo letto. L’uomo, di Pescara ma domiciliato a Pesaro. Il docente è stato ritrovato già deceduto, disteso sul letto della sua camera e i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

La prima ipotesi è quella di una morte naturale causata da problemi cardiaci, ma sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Polizia Scientifica per gli accertamenti del caso. Il corpo è stato scoperto nella mattinata di oggi.

I colleghi dell’istituto scolastico avevano dato l’allarme non riuscendo a contattarlo, insospettiti dalla sua mancata presenza agli esami. Al momento non si escludono ulteriori accertamenti, compreso il riscontro diagnostico, per chiarire le cause del decesso.