Trovato senza vita a Fano: 69enne di San Costanzo

Trovato senza vita ieri all’alba, davanti a “Bagni Torrette“ di Fano, un uomo residente a San Costanzo, F. F. 69enne, pensionato, celibe. Erano da poco passate le 5.30 quando una persona ha dato l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine perché dopo aver rinvenuto, sul bagnasciuga, un corpo immobile. Sul posto si è precipitato il personale del 118 e dell’Ufficio circondariale marittimo della Guardia costiera di Fano, che sta procedendo alle indagini, coadiuvato anche dai carabinieri di Marotta. Stando alle notizie trapelate, sembra che il 69enne fosse vestito e non in costume da bagno. Resta da capire, però, se sia trattato di un atto autolesionistico o di un improvviso malore. In tal senso sarà utile l’autopsia, disposta dall’autorità giudiziaria.

