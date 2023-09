Truffa anziana a Piandimeleto: 700 euro rubati con la scusa di riparare il gas

"E’ arrivato l’arrotino!". L’annuncio classico, via altoparlante, che accompagna l’arrivo in paese di colui che è una specialista nell’affinare coltelli e forbici è solito ricevere consensi dalle massaie alle prese con le faccende domestiche, ma non questa volta, vista la storia che andiamo a raccontare. A farne le ‘spese’ un’anziana di Piandimeleto. Una signora ottantenne nella giornata di martedì scorso sentendo il ‘vociare’ amplificato con tanto di microfono è scesa in strada chiedendo di dover affilare le forbici. L’arrotino a quel punto con la scusa di aver finito il gas della bomboletta, ha chiesto di entrare in casa per utilizzare la fiamma del fornello della cucina.

ha aperto il gas del fornello, ha simulato, in qualche modo, una fiammata – racconta M.B., il figlio dell’anziana - a quel punto ha affermato che era necessario cambiare un componente del fornello evitando fughe di gas ed evitare pericoli di incendio e che lui aveva il materiale e la competenza per riparare il guasto. Ha armeggiato sui fornelli e poi, soddisfatto ha detto che era tutto a posto, chiedendo 700 euro per l’intervento e il materiale utilizzato. Su richiesta di mia madre lascia il nome e cognome e numero di cellulare, poi prende i soldi e se ne va. A mia madre e a mio padre che era in casa vengono dei sospetti, alla sera al mio rientro mi hanno raccontato tutto e ci siamo capacitati che si trattava di un abile truffatore. Il numero di telefono era di un Cal Center non abilitato alla riposta e il nome era evidentemente falso. Cosi mia madre, persona anziana si è ‘giocata’ un mese di pensione". "Casi di questo genere, ai danni soprattutto di persone anziane – continua molto amareggiato il figlio – vanno denunciate e mia madre l’ha fatto rivolgendosi ai carabinieri nella giornata di giovedì. Ho voluto raccontare questa brutta vicenda affinché si faccia attenzione e non succedano altri casi".

Amedeo Pisciolini