Truffa Bonus facciate: indagato albanese

C’è un albanese di 47 anni residente a Piobbico tra gli indagati dalla Guardia di Finanza di Treviso in un inchiesta che riguarda molte province e che ha per oggetto truffe e altri reati commessi sull’utilizzo dei crediti fiscali relativi al Bonus facciate. Il 47enne avrebbe fatturato finti lavori per 4 milioni di euro cedendo a un certo punto i suoi crediti ad altre aziende. L’uomo bazzicava di recente il Trevigiano. I finanzieri hanno dato esecuzione a una serie di perquisizioni e sequestri, su 49 milioni di euro di crediti d’imposta e oltre 2 milioni di euro fra somme di denaro e altri beni nella disponibilità di venti indagati.