Truffa da 25mila euro, vittima una 67enne: "Mi vergogno, ma parlo perché non riaccada"

"Sono stata truffata per 25mila euro. Mi vergogno di esserci cascata. Ve lo racconto perché non voglio che accada a qualcun altro". Ha 67 anni, è una commerciante pesarese conosciuta in città e malgrado non sia né anziana né sprovveduta, è caduta anche lei nella trappola della truffa del "falso incidente". Era venerdì scorso: le hanno raccontato che la figlia era stata arrestata per omicidio colposo perché aveva provocato un incidente e ci volevano soldi per liberarla. Oppure dell’oro, almeno 400 grammi.

Ci può raccontare, dall’inizio, come sono riusciti i truffatori a catturare la sua attenzione? "Erano le 10,30 e ad un certo punto suona il telefono fisso. La persona all’altro capo del filo non mi ha dato praticamente il tempo di pensare. Mi ha detto di essere un carabiniere della caserma di Pesaro: ‘signora non si agiti – ha iniziato – ma sua figlia (conosceva il suo nome), ha investito una donna incinta all’ottavo mese e le ha rotto il bacino. Ora si trova in ospedale e le stanno facendo un cesareo d’urgenza. Insieme alla vittima c’è suo marito (conoscevano il nome anche di mio marito), che ci ha incaricato di dirle che lei ha pieni poteri di disporre di tutto, per evitare che sua figlia finisca in carcere’. Mi hanno fatto alcune domande a bruciapelo che gli hanno permesso di capire che mi trovavo sola in casa e che hanno carpito, completamente, la mia fiducia. Sono dei disgraziati. Mi hanno detto – prosegue la donna – che servivano 12mila euro per l’assicurazione della vittima e che avevo soltanto 45 minuti di tempo per procurarli. Nel frattempo, si sono fatti dare anche il mio cellulare e così mi tenevano occupate due linee, contemporaneamente, fino alle 14".

Qual è stato il suo primo pensiero? "È stato un turbinio di pensieri. Sentivo ansia – racconta la vittima – per questa povera donna in ospedale e per il suo bambino in pericolo. Apprensione per mia figlia in arresto e poi avevo pochi minuti per trovare il denaro. Hanno detto che anche l’oro poteva andare. ‘Solo oro, lasci stare l’argento – hanno aggiunto -, le fedi no perché sono consacrate’. Ma poi mi hanno fatto impacchettare anche quelle, insieme al mio anello di fidanzamento, ad un collier e ad altre cose preziose, alcune con diamanti. Per fare volume ho messo nel pacchetto che mi hanno fatto preparare anche due orecchini finti, belli grossi".

E poi cos’è successo? "Si è presentata una donna qualificandosi come un carabiniere in borghese. Si è subito precipitata in cucina a prendere l’oro. Aveva fretta al punto che le ho dovuto al volo chiudere la zip della bustina in cui avevo messo tutto altrimenti le sarebbe caduto qualcosa. Io quella mattina dovevo andare al lavoro ma si era fatto tardi. Non vedendomi arrivare mia figlia che lavora con me è venuta a casa".

"Quando l’ho vista mi sono sentita sollevata, poi ho realizzato che l’incidente era una bugia, che la donna incinta non esisteva e per prima ho tirato un sospiro di sollievo. Poi, con il passare delle ore, mi sono sentita violentata nei miei sentimenti. Ho fatto denuncia ai carabinieri. Se ricevete una chiamata del genere – conclude con tanta amarezza la donna – abbiate il coraggio di chiudere subito la comunicazione e, per prima cosa, componete il 112".