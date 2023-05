Truffa del falso incidente, anziani nel mirino

Pericolo di truffe agli anziani, ai quali viene chiesto denaro a sostegno dei figli coinvolti in incidenti stradali. E’ accaduto ieri intorno alle 13, alla 87enne Rina Antonioni, suocera della presidente di Confcommercio Fano Barbara Marcolini. "Nella tarda mattinata di ieri mi ha chiamato mia suocera – racconta la presidente Marcolini – sconvolta perché aveva ricevuto una telefonata con la quale l’avvisavano che il figlio aveva avuto un incidente stradale. Incidente nel quale erano rimaste coinvolte anche una mamma e una bambina, quest’ultima gravemente ferita. Nella telefonata – a parlare era un uomo – le facevano presente che, vista la serietà della sua situazione, il figlio aveva urgente bisogno di denaro e che, a breve, avrebbero mandato qualcuno a casa a ritirare la somma, senza specificare l’entità. Per rendere la telefonata ancora più credibile hanno fatto parlare mia suocera con il presunto figlio che al telefono le gridava ‘mamma aiutami".

Racconta Marcolini: "Ho faticato non poco a calmare mia suocera che era scioccata, rassicurandola che il figlio era al lavoro e non aveva avuto alcun incidente. Poi le ho detto di chiudersi in casa e di non aprire a nessuno che nel frattempo saremmo arrivati noi familiari". "Per fortuna – aggiunge Marcolini – non è successo nulla di grave, ma voglio mettere in guardia tutti coloro che hanno anziani in casa o che vivono da soli: siate estremamente prudenti, solo ieri ci sono stati due tentativi di truffa a Fano".

Nella stessa mattinata i truffatori avrebbero tentato di mettere a segno un altro colpo, sempre ai danni di un anziano e con la stessa tecnica. In questo secondo caso avrebbero preso di mira un uomo e gli avrebbero chiesto 6mila euro, necessari ad aiutare la figlia, anche lei coinvolta in un incidente stradale. Pare che l’intervento dei carabinieri abbia evitato la truffa. Rimane lo sconcerto di dover fare i conti con truffatori che sembrano conoscere le vittime, le loro abitudini e addirittura se hanno figli o figlie. Persone senza scrupoli che si fanno gioco dei sentimenti delle degli anziani fragili e che faticano a difendersi.

"Con queste telefonate mettono le persone anziane in uno stato di angoscia sulla sorte dei figli – conclude Marcolini – per cercare di entrare nelle loro casa, farsi consegnare del denaro o, in assenza di contanti, oggetti preziosi. Se la truffa va in porto oltre al danno materiale provocano danni psicologici enormi". In ogni caso la prima regola è di non aprire la porta di casa agli sconosciuti.

Anna Marchetti