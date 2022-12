Truffa del pacco in giacenza: clicca sul link e il conto è ripulito

Truffa del pacco in giacenza

Pesaro, 29 dicembre 2022 – Fine anno di truffe, molte via cellulare, vittime decine di pesaresi che in questi giorni sono caduti nella trappola approfittando del traffico di merci in città. Il meccanismo: arriva un messaggio sul cellulare che segnala che c’è un pacco in giacenza che deve essere ritirato e che per questo motivo invita a segnalare i propri dati sensibili o a cliccare sulla voce che indica l’accesso al servizio.

Chi lo ha fatto spesso ha pagato di tasca propria cifre che vanno da 1500 euro e fino ad alcune decine di migliaia che i truffatori hanno prelevato direttamente dai conti delle persone che ignare hanno acconsentito fornendo le proprie generalità, nella speranza di recuperare il pacco regalo che invece non esisteva.

Numerose le denunce arrivate all’Adusbeff, associazione a difesa dei consumatori, di cui è segretario nazionale l’avvocato Floro Bisello (foto): "In questi giorni di feste in cui la gente aspetta pacchi regalo a casa – afferma l’avvocato Bisello – i casi si sono moltiplicati. Parliamo di casalinghe, imprenditori, studenti o pensionati, ma anche di coloro che hanno una certa dimestichezza con i mezzi informatici".

Altra truffa molto diffusa, aggiunge l’avvocato Bisello, "è lo smishing: cliccando sul link contenuto nell’sms del telefono il consumatore acconsente senza saperlo all’accesso alla pagina web civetta della banca, in questo modo il truffatore carpisce le credenziali di accesso ai conti correnti per fare prelievi. Nel cellulare gli antivirus sono molto meno presenti rispetto ai computer che sono ugualmente motivo di altre truffe. Attenzione anche all’uso delle carte di credito con tecnologia Nfc, il cosiddetto contactless, ormai comunissime perché si utilizzano avvicinandole al pos che può essere clonato"