Truffa per l’assegno di maternità Condannato consulente del lavoro

Due cinesi, una cubana e un consulente del lavoro pesarese. Tutti e quattro condannati a un anno di reclusione e 400 euro di multa a testa per truffa ai danni dell’Inps per ottenere l’assegno di maternità. Ma veniamo ai ruoli dei protagonisti della vicenda giudiziaria, secondo la ricostruzione della procura.

Il consulente del lavoro, F. F., 52enne pesarese, è accusato di aver messo nero su bianco un contratto di assunzione tra la parrucchieria gestita da un cinese in via Montegrappa e una donna cubana di 34 anni, compagna del consulente. La cubana era incinta, il suo pancione era vero, ma non il contratto. Quello, per la procura, era falso. Sarebbe servito solo a far ottenere, alla dipendente in dolce attesa, l’assegno per la maternità di 4mila euro. E il ruolo dell’altro imputato cinese? Lui, secondo l’accusa, come dipendente della parrucchieria, avrebbe intimato alle altre due colleghe presenti al momento della visita degli ispettori del lavoro di dichiarare il falso. Finiti tutti e quattro sul banco degli imputati, alla scorsa udienza, la procura aveva chiesto la condanna a 8 mesi di reclusione e al pagamento di 800 euro di multa.

Ieri il giudice Andrea Piersantelli ha inflitto ai quattro due mesi in più rispetto alla richiesta del pm e dimezzato invece la multa. "La dipendente incinta ha lavorato nella parrucchieria, anche se solo un mese – aveva detto uno dei difensori, l’avvocato Elisabetta De Conti – ed è stata regolarmente pagata. E comunque aveva lavorato poco prima per un’altra attività". Il legale, insieme al collega l’avvocato Mauro Mengucci, attendono le motivazioni e poi faranno appello.