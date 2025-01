Truffano anziana malata. Intercettati dalla polizia e presi dopo speronamento

Hanno avuto contro non solo il sistema di ’alert’ che segnala le auto sospette ma anche due agenti del commissariato di Fano, liberi dal servizio, che si sono accorti di quella segnalazione ed hanno lanciato subito l’allarme. Risultato: tre persone arrestate per truffa aggravata, e il risparmio di un’anziana, che era stata appena raggirata, recuperato e restituito alla legittima proprietaria.

Tutto inizia ieri all’ora di pranzo, ore 13,30 circa, quando l’auto sospetta viene segnalata e poi vista dagli agenti che decidono di seguirla. Vedono scendere una donna, che si reca a uno sportello bancomat di Pantano e fa un prelievo. I due complici in sua compagnia sono uomini. Tutti e tre sono fra i 30 e i 40 anni, provenienti dalla Campania.

I tre truffatori presto si accorgono di essere stati visti e cercano di fuggire dirigendosi verso il casello di A14. A quel punto gli agenti, che erano con la loro auto privata, chiamano la Sala operativa della Questura, che invia in rinforzo subito la Volante.

Questa riesce a raggiungere la macchina all’altezza di via Ponchielli ed è qui che avviene lo speronamento, da parte dei tre truffatori, che per fuggire con la loro auto colpiscono sia la Volante che l’auto dei due agenti del commissariato fanese. Alla fine però i tre vengono bloccati e portati in questura.

E da lì si capisce qualcosa di più sulla truffa. Che è sempre la solita: sua figlia, hanno detto i tre alla povera anziana nella cui casa erano riusciti a intrufolarsi, ha fatto un incidente grave, servono i soldi per tirarla fuori dai guai. Seimila euro per evitare che vada in galera. L’anziana, che in quel momento era sola e non nel pieno delle sue facoltà, consegna alla donna truffatrice una carta prepagata, compreso il pin. A questo punto la truffatrice ha tutto per realizzare il colpo: ma riesce a prelevare solo 500 euro, perchè finisce la disponibilità. Poi arriva la polizia.

ale.maz.