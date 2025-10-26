Truffatori senza limiti ci provano anche col capo della Mobile

Pesaro, 26 ottobre 2025 – Ci hanno provato anche con il capo della squadra mobile della Polizia. Un messaggio all’apparenza innocuo, arrivato da una persona di fiducia, con tanto di nome e numero corretti. Solo che dietro lo schermo non c’era un’amica, ma un truffatore. È successo anche a Paolo Badioli, dirigente della squadra mobile di Pesaro, che ha deciso di raccontarlo pubblicamente nel corso della terza puntata di “Più informati, meno truffati”, la trasmissione condotta da Gontrano Alessandri su Radio Incontro, in onda il sabato mattina.

“Anch’io — ha spiegato Badioli — il 4 gennaio scorso ho ricevuto un messaggio tipico di queste truffe, proveniente dal numero di una collega e amica. Apparentemente era tutto normale: c’erano il suo nome e il suo numero. Ma non era lei”. Il testo, racconta, era studiato per colpire al punto debole della fiducia: “Ciao, ho un piccolo problema, mi hanno bloccato la carta e devo fare urgentemente un pagamento su un Iban. Posso chiederti di pagare 700 euro? Te li restituisco domani”. “È un tipo di messaggio che non ha nulla di strano, se non il contenuto — ha spiegato il dirigente — e si basa su sistemi che permettono di falsificare o appropriarsi dei numeri di telefono. Nel dark web esistono vere e proprie banche dati in cui vengono venduti numeri e profili rubati”. Badioli non è caduto nella trappola. Ha fiutato l’inganno e deciso di andare a fondo: “Ho mandato dei punti interrogativi per capire di cosa si trattava, poi un altro messaggio: ‘mandami i dati’. Mi è arrivato subito un ‘grazie’ con l’Iban di una terza persona e la richiesta di fare un bonifico veloce, mandando poi lo scontrino”. Un copione ormai rodato, che sfrutta l’urgenza e la confidenza per spingere la vittima a pagare.

“Molte volte — ha aggiunto Badioli — questi truffatori fanno parte di gruppi criminali organizzati, a cui devono rendere conto dimostrando di non aver rubato, a loro volta, il provento della truffa al proprio capo”.

Il dirigente ha lanciato un appello chiaro: “Esistono sistemi che ci fanno credere che il messaggio venga da una persona conosciuta, ma non è così. Bisogna sempre diffidare. È insolito che un amico ti scriva all’improvviso per chiederti di pagare qualcuno per suo conto. In questi casi, la cosa giusta da fare è alzare il telefono, chiamare e chiarire”.