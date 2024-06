Pesaro, quei truffatori senza scrupoli: “Hanno terrorizzato mia madre”

Pesaro, 9 giugno 2024 – “Vorrei guardarli negli occhi. Gli domanderei di mettersi nei panni di mia mamma. Un’anziana come lei potrebbe morire di paura, e in quel caso l’avrebbero avuta sulla coscienza. Sono senza scrupoli e senza coscienza, mia mamma ancora deve riprendersi”.

Non c’è rancore ma mille interrogativi nelle parole di M.S., 49 anni, insegnante, figlio della 78enne di Pesaro che giovedì scorso è stata raggirata telefonicamente da una 45enne che si è finta un maresciallo dei carabinieri convincendola a consegnare al proprio complice, il figlio 16enne, tutto l’oro che aveva in casa.

I due sono stati subito rintracciati dalla squadra mobile della polizia che ha arrestato i due complici e recuperato la refurtiva. Solo per la Questura, quest’anno, sono già state arrestate in flagranza 5 persone e altre 4 sono state denunciate in stato di libertà. “Hanno giocato sull’aspetto emotivo – racconta il figlio della 78enne residente in via Giolitti – sono stati molto abili nel tenerla occupata al telefono. Questi personaggi studiano i movimenti e le abitudini degli anziani soli in casa. Nel nostro caso, ad esempio, mia mamma è stata chiamata a metà mattina quando, di solito, non mi trovo insieme a lei perché sono a scuola. Di solito a pranzo e a cena sono sempre a casa dei miei genitori e quindi sapevano perfettamente a che ora colpire. Anche mio padre in quel momento non si trovava a casa. Le hanno raccontato che avevo provocato un incidente. Sapevano il mio nome e cognome ed è stato facile convincerla della propria attendibilità. Le hanno detto che mi trovavo in stato di fermo, in una cella di isolamento e che il marito della signora a cui avevo causato delle gravi lesioni mi aveva denunciato. ‘Suo figlio si è già rivolto ad un avvocato e ha anche parlato con suo marito’. Le hanno detto che serviva del denaro a garanzia e che, in alternativa, andava bene anche dell’oro che le avrebbero restituito il giorno seguente. A questo punto hanno iniziato a dettarle una serie interminabile di codici che, a quanto le hanno detto, servivano per farsi restituire gli oggetti. L’hanno quasi ipnotizzata riempiendole la testa con tutti quei codici che le dettavano. La voce all’altro capo del filo ogni tanto si perdeva e lei riattaccava. Ma anche questo è stato un trucco per tenerla inchiodata lì. Hanno richiamato altre 2 o 3 volte. Era isolata non poteva mettersi in contatto con me perché era bloccata al telefono fisso. Forse i malviventi erano a conoscenza anche del fatto che mia mamma non possiede un cellulare”.

La donna all’altro capo del filo le ha detto di pesare tutto l’oro che aveva in casa, circa 100 grammi per un valore di quasi 5mila euro e che il collaboratore dell’avvocato a cui il figlio si sarebbe rivolto sarebbe passato di lì a poco a prenderlo. E così è stato. “Ha citofonato il ragazzo, è entrato in casa che ancora mia mamma era al telefono – continua il figlio –. Mia mamma a quel punto si è insospettita ma il 16enne è stato velocissimo. Ha preso tutto quello che c’era sul tavolo ed è fuggito. Poco dopo è tornato mio padre. Di lì a poco i due malviventi sono stati rintracciati dalla polizia”.