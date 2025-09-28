Truffatori spillano soldi agli anziani

In un caso sono riusciti a spillare un totale di 5mila euro a un anziano residente a Cantiano, nell’altro la vittima si è accorto e ha sventato la truffa. Di certo, c’è che nell’entroterra, a Urbino e in altri centri più piccoli, da giorni c’è in azione un banda di truffatori che lavora coi telefonisti, probabilmente situati fuori regione, e dei complici che all’occorrenza, come successo a Cantiano, sono subito pronti a presentarsi sotto casa dei truffati per riscuotere il bottino.

A Cantiano la truffa avviene venerdì scorso. I truffatori chiamano a casa di un 77enne, a cui un fasullo agente del Commissariato dice che la sua auto è stata coinvolta in una rapina e che quindi servono soldi "per sistemare la questione". L’uomo "cade" nel racconto del telefonista e poco dopo si ritrova sotto casa l’inviato del truffatore telefonista, a riscuotere i soldi per sistemare la faccenda della macchina. L’inviato riesce a spillare un totale di 5mila euro, tra contanti e gioielli. Poco dopo l’uomo racconta tutto alla moglie, assieme si accorgono che si è trattato di un inganno e fanno denuncia alla locale stazione dei carabinieri.

L’altra truffa è solo tentata, e avviene sempre nel pomeriggio del 26 scorso. Probabilmente la solita banda chiama a un telefono fisso di Urbino, dove risponde un uomo di 72 anni. "Dovrebbe dare chiarimenti in merito a una rapina – spiega il falso carabiniere – e dovrebbe venire a spiegare, intanto prepari soldi con oro e contanti". L’uomo capisce e riattacca. Poi con la figlia va a sporgere denuncia ai carabinieri.