Le risposte di Birmingham

Beppe Tassi
Le risposte di Birmingham
Pesaro
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Accensione riscaldamentoMaltempoNuovi voli RiminiAggressione a BolognaSagre d'autunnoElezioni Marche
Acquista il giornale
CronacaTruffatori spillano soldi agli anziani
28 set 2025
REDAZIONE PESARO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pesaro
  3. Cronaca
  4. Truffatori spillano soldi agli anziani

Truffatori spillano soldi agli anziani

Allarme nell’entroterra. In un caso premi 5mila euro,. a Urbino il colpo fallisce.

Sui furti indagano i carabinieri

Sui furti indagano i carabinieri

In un caso sono riusciti a spillare un totale di 5mila euro a un anziano residente a Cantiano, nell’altro la vittima si è accorto e ha sventato la truffa. Di certo, c’è che nell’entroterra, a Urbino e in altri centri più piccoli, da giorni c’è in azione un banda di truffatori che lavora coi telefonisti, probabilmente situati fuori regione, e dei complici che all’occorrenza, come successo a Cantiano, sono subito pronti a presentarsi sotto casa dei truffati per riscuotere il bottino.

A Cantiano la truffa avviene venerdì scorso. I truffatori chiamano a casa di un 77enne, a cui un fasullo agente del Commissariato dice che la sua auto è stata coinvolta in una rapina e che quindi servono soldi "per sistemare la questione". L’uomo "cade" nel racconto del telefonista e poco dopo si ritrova sotto casa l’inviato del truffatore telefonista, a riscuotere i soldi per sistemare la faccenda della macchina. L’inviato riesce a spillare un totale di 5mila euro, tra contanti e gioielli. Poco dopo l’uomo racconta tutto alla moglie, assieme si accorgono che si è trattato di un inganno e fanno denuncia alla locale stazione dei carabinieri.

L’altra truffa è solo tentata, e avviene sempre nel pomeriggio del 26 scorso. Probabilmente la solita banda chiama a un telefono fisso di Urbino, dove risponde un uomo di 72 anni. "Dovrebbe dare chiarimenti in merito a una rapina – spiega il falso carabiniere – e dovrebbe venire a spiegare, intanto prepari soldi con oro e contanti". L’uomo capisce e riattacca. Poi con la figlia va a sporgere denuncia ai carabinieri.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TruffaCarabinieri