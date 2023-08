Truffe agli anziani, stop a suon di video In campo c’è di nuovo Carlo Pagnini

Ancora un video, con protagonista Carlo Pagnini, da trasmettere nelle tv locali e nei social; una campagna di informazione che prevede inserzioni sulle pagine dei quotidiani; l’intrattenimento "formativo e informativo" nei centri sociali con gli sketch de "La Piccola Ribalta" e l’incontro con le forze dell’ordine.

Continua il progetto "Sicuri di essere al sicuro" campagna di informazione e sensibilizzazione promossa dal Comune per contrastare e prevenire le truffe agli anziani. "Un progetto che abbiamo strutturato utilizzando un linguaggio semplice senza tralasciare l’importanza del messaggio di sensibilizzazione che volevamo diffondere – spiega l’assessore alla Solidarietà Luca Pandolfi –. L’obiettivo è far comprendere come e quando possano verificarsi situazioni di raggiri e truffe; circostanze in cui tutti possiamo trovarci, che è doveroso denunciare". "Il percorso non si conclude oggi – aggiunge l’assessore Enzo Belloni – vogliamo coinvolgere anche alunne e alunni, che sono quelli che apprendono come comportarti in situazioni delicate e come cercare di prevenirle". Proprio per la qualità garantita da "Sicuri di essere al sicuro", il progetto, che coinvolge Polizia Locale, Polizia di Stato e Arma Carabinieri ha riottenuto il finanziamento ministeriale di 17mila euro. Intervenuta alla presentazione la prefetta Emanuela Saveria Greco ha parlato del video della campagna come di un "prodotto attualissimo, che parla di abbracci che non danno attenzione e che tolgono tanto, non solo in senso materiale ma soprattutto in termini di fiducia per il prossimo. Un aspetto gravissimo perché condiziona la persona nella quotidianità. Quando abbiamo analizzato il progetto, abbiamo ritenuto utilissimo adottasse una comunicazione facilmente comprensibile. Requisito pienamente soddisfatto dalla campagna elaborata dalla struttura comunale, a cui vanno i complimenti per aver ottenuto di nuovo il finanziamento per la prossima annualità".

Il Questore, Raffaele Clemente ha concluso: "La campagna dà uno strumento in più agli anziani, attraverso una serie di messaggi. Il primo è quello in cui, nel video, Pagnini dice, rivolgendosi al pubblico, "Se non te lo ricordi, non lo conosci"; il secondo è dato dalla chiamata che il protagonista fa al 112. Chiedere aiuto, nel modo corretto, è un’arte raffinata, significa saperlo fare. Un cittadino che sa usare i servizi d’emergenza è un militante. Per questo è importante formare la cittadinanza". Luigi Diotalevi