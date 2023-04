Truffe ai risparmiatori, indagati due pesaresi

Un pesarese, Davide Bonetti, 60 anni, intermediatore finanziario pur non risultando iscritto all’albo dei consulenti, è indagato dalla procura di Milano insieme ad altre 11 persone. Il pesarese risponde di attività abusiva avendo raccolto investimenti per 8 milioni senza averne titolo. Gli altri coindagati rispondono invece di associazione a delinquere finalizzata alla truffa e alla ricettazione. Tra loro anche il pesarese di nascita Davide Morotti, 49 anni, ora residente in Svizzera. Avrebbe fatto in modo che 1.500 investitori venissero ‘scippati’ dei loro risparmi in parte finiti anche sui conti di Health Italia, attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e quotata sull’Aim, gestito da Borsa Italiana. La maxi truffa scoperta dalla Procura di Milano è ancora da approfondire e l’indagine è condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza ha portato ieri al sequestro di 21 milioni di euro. Cifra frutto di una presunta attività truffaldina portata avanti per oltre dieci anni tra Svizzera, Lombardia, Roma e nel Pesarese. Le accuse a vario titolo, come si legge nel provvedimento di sequestro preventivo firmato dal gip Alessandra Cecchelli, sono associazione per delinquere finalizzata alla truffa e autoriciclaggio e esercizio abusivo di attività finanziaria. Secondo le indagini coordinate dal pm Luigi Furno e dall’aggiunto Eugenio Fusco, alle vittime, tra le quali anche i fratelli Gianni, Vittorio e Lorenzo Pittarello, della famiglia fondatrice della omonima azienda del settore calzaturiero, sarebbe stata proposta la sottoscrizione di polizze assicurative, con pagamento diretto sui conti di una società irlandese e il rilascio del mandato a investire in fondi che avrebbero reimpiegato le risorse in grandi opere e in settori eticamente significativi, costituiti alle Isole Bermuda e nel Lichtenstein e gestiti da società finanziarie di Malta. Ma dagli accertamenti è emerso che tali società maltesi sarebbero state completamente smantellate e il denaro degli investitori fatto rientrare in Italia, rimbalzando pure su conti elvetici, a beneficio di coloro che hanno architettato la frode. E poi, è scritto nel decreto del giudice, Health Italia ‘"risulta (...) destinataria di parte delle somme costituenti oggetto di truffa e l’ammissione" all’Aim implica la volontà degli indagati di "impiegare il denaro illecitamente incamerato in attività economiche".

Sulla vicenda il procuratore aggiunto Fusco ha raccomandato: "Bisogna fare attenzione ai guadagni facili, laddove ci sono proposte di trading on line in cui vengono prospettati profitti facili attraverso strumenti finanziari, bisogna essere particolarmente guardinghi".