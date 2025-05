Truffe, allarme rosso nell’entroterra. Incontro con esperti per arginarle

Partecipata iniziativa mercoledì pomeriggio di Terziario Donna e Confcommercio Marche Nord Pesaro e Urbino sui temi dell’educazione finanziaria e delle truffe online. In collaborazione con l’amministrazione comunale sono tante le persone che si sono raccolte allo Spazio Metauro per ascoltare i consigli di una educatrice finanziaria e di un’avvocata esperte su queste tematiche.

Soddisfatta anche Agnese Trufelli, direttrice di Confcommercio: "Per noi è importante aver portato anche in un piccolo comune delle aree interne questa iniziativa a cui siamo particolarmente affezionati perché va ad aiutare soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Spesso nell’entroterra la popolazione è più anziana e i dati ci dicono che sono le persone over 50 ad essere più colpite dalle truffe, sia perché si affacciano ora al mondo del web e alla tecnologia sia perché sono soggetti più vulnerabili. Con questa azione abbiamo voluto portare questo tipo di informazione sul territorio, attraverso concetti facili e consigli come quelli legati alle telefonate fraudolente, alle e mail di spamming e alle truffe tentate ai danni dei cittadini. Non ci cascano solo anziani: le nostre esperte che lavorano ogni giorno in questo ambito ci dicono che i metodi di truffa sono sempre raffinati e ben congeniati. Il mio appello è quello di denunciare sempre alle forze dell’ordine, vincendo magari la vergogna che può esserci in una piccola comunità. Come Confcommercio Marche Nord vogliamo essere al fianco di tutte queste persone e questi incontri lo dimostrano".

Andrea Angelini