Truffe, due anziane pagano con oro e anelli

Come reagire e riconoscere i tentativi di truffa online e tradizionali? La risposta l’hanno fornita il commissario Simone Pineschi e l’ispettore Gabriele Duranti invitati nei giorni scorsi per parlare del problema nella sede dell’associazione Urbino capoluogo dal presidente Giorgio Londei e dal vice Ferruccio Giovanetti.

"Anche venerdì scorso c’è stato un tentativo di raggiro – hanno rivelato i due poliziotti – e ora, alle truffe tradizionali, si sono affiancate in maniera massiccia quelle informatiche, ormai una piaga. Qui abbiamo avuto frodi per migliaia di euro, per esempio con l’inserimento dei truffatori in alcune transazioni per l’acquisto di mobilio, con anche 8-9000 euro dirottati verso un altro iban e dunque beneficiario senza che il compratore se ne accorgesse. Bisogna fare molta attenzione alle proposte di natura economica arrivate con mezzi informatici, come via Sms o Whatsapp, e alle assicurazioni online, le quali potrebbero proporre contratti farlocchi: dopo aver pagato a vuoto, si guida la macchina convinti di essere coperti, ma non è così. È successo a una donna di Urbino, a cui le forze dell’ordine hanno dovuto poi sequestrare l’auto. Attenzione anche alle compravendite online: ora il malintenzionato si finge interessato a un articolo e manda il venditore al bancomat per fare un’operazione, convincendolo che avrebbe ricevuto un acconto, ma in realtà, seguendone le istruzioni, si stanno solo inviando bonifici al truffatore. A Urbino c’è chi ha perso quasi 5000 euro in questa maniera. Seppur in misura minore, esistono ancora anche le truffe tradizionali, attuate da veri professionisti, che agiscono sulla sfera degli affetti. A dicembre, due ultraottantenni sono state contattate per telefono e, usandone nome e cognome corretti, è stato detto loro che i figli avevano avuto un incidente. Per questo serviva denaro immediato per sostenere delle spese iniziali. Poi le due signore sono state raggiunte a casa da un finto operatore, a cui hanno dato i contanti che avevano, aggiungendo, per arrivare ai 1500 euro richiesti, oro e fedi nuziali". Per difendersi dalle truffe, Pineschi e Duranti hanno offerto alcuni consigli: "Innanzitutto, non divulgare dati personali o documenti che vi identificano. Le vostre banche non ve li chiederanno mai, li hanno già. Poi, se non siete sicuri di qualcosa, contattate la filiale o, in caso di compravendita, la ditta o il negozio. Consigliamo massima cautela a chiunque, perché tutti possiamo cadere in una truffa, non solo gli anziani. Anzi, è molto più frequente che una frode informatica capiti ai giovani".

Nicola Petricca