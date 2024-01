Truffe e raggiri agli anziani. Un incontro oggi per prevenirle

Truffe e raggiri: si possono prevenire. Nella sala Pierangeli della Provincia questa mattina, alle 10, la Cna Marche e Cna Pensionati accenderanno i fari sulla questione che vede particolarmente esposti gli anziani, non sempre predisposti, per paura o vergogna, a denunciare i criminali in questione. "Stop alle truffe. Come prevenire frodi e imbrogli e garantire la sicurezza di cittadini e anziani": è il titolo dell’iniziativa che pone al centro la prevenzione e l’informazione sulla tematica. Interverranno Guerino Roberto Spina comandante della Compagnia carabinieri di Pesaro; Pietro De Donno comandante della Stazione carabinieri di Pesaro; Giuseppe Paolini presidente Provincia di Pesaro e Urbino; Luca Pandolfi assessore ai Servizi Sociali del Comune di Pesaro; Giancarlo Sperindio presidente Cna Pensionati Marche e Moreno Bordoni segretario Cna Marche.