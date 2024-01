Truffe, le regole per non cascarci: "Occhio pure ai finti preti"

Pesaro, 1 gennaio 2024 – Mai aprire la porta agli sconosciuti, nemmeno se chi vi bussa dice di essere un prete in visita per la consueta benedizione. La truffa e il raggiro, anche in questo caso, potrebbero essere dietro l’angolo. Ieri, durante l’incontro informativo in Provincia volto a prevenire questa piaga sociale, la Cna Marche e la Cna Pensionati hanno divulgato gli allarmanti dati relativi al 2022 che segnalano oltre 25mila vittime anziane nella sola regione Marche, a cui si aggiungono altre migliaia di vittime che, per paura o vergogna, non denunciano i raggiri subiti. "Non bisogna avere paura – sottolinea il segretario Cna Marche Moreno Bordoni –. Io stesso ho dovuto affrontare una truffa: mi sono ritrovato ad essere intestatario di un’utenza in Puglia che non avevo mai attivato. Per fortuna, grazie all’aiuto delle forze dell’ordine, sto uscendo da questo incubo".

Ma andiamo più nel dettaglio: le truffe più frequenti di questi ultimi periodi, secondo quanto riportato durante la mattinata dai carabinieri, sono quelle telefoniche organizzate meticolosamente da alcuni impostori. Potreste infatti ricevere una chiamata da parte di un finto avvocato o carabiniere che vi comunica di uno pseudo incidente provocato da vostro figlio (o nipote) per il quale servono oltre mille euro per coprire le spese legali di un’ipotetica cauzione. Beh, sappiate che se ricevete una chiamata simile al 100% è una truffa. Molto frequenti sono anche quelle legate a finte società di utenze elettriche, assicurative o telefoniche che faranno di tutto per derubarvi con contratti falsi. E ancora, massima allerta ai finti preti che con il pretesto della benedizione in casa, scrutano le abitazioni per poi attuare dei furti con destrezza nei giorni a venire.

Sul web e sui social netwoork, invece, prendono il sopravvento le truffe romantiche: "Utenti in malafede potrebbero avvicinarsi a voi creando un rapporto di fiducia, cercando però di carpire le vostre informazioni utilizzandole per accedere alle vostre e-mail e rubando così i vostri dati", ha spiegato Guerino Roberto Spina, comandante della Compagnia carabinieri di Pesaro".

Tra i consigli fondamentali per una buona prevenzione alle truffe quelli di "mai fidarsi di sconosciuti e mai dare loro dei soldi – continua Pietro De Donno, comandante della Stazione carabinieri di Pesaro –; Se avete qualche dubbio, avvisate un parente o chiamate il 112; denunciate azioni di questo tipo senza vergogna, sono cose che succedono a tutti".

Al riguardo, la Regione Marche, nel 2023 ha approvato una legge per promuovere e sostenere gli sportelli antitruffa a cui, per il biennio 2024/2025, sono destinati 10mila euro: "iniziativa lodevole – commentano Bordoni e Giancarlo Sperindio, presidente Cna Pensionati Marche – ma va dotata di un fondo finanziario adeguato, altrimenti sarà solo una dichiarazione di intenti destinata a rimanere sulla carta". A Pesaro, intanto, prosegue "Più sicuri insieme", la campagna di sensibilizzazione del Comune di Pesaro che prevede uno sportello aperto ogni due martedì del mese, dalle 15.30 alle 17.30 previa prenotazione al numero 327 3468406.

Giorgia Monticelli