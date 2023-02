Truffò il Comune, scoperto 20 anni dopo

L’inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti ha avuto per protagonista, ieri, una vicenda avvenuta a Fossombrone parecchi anni fa. Il caso scoppiò nel 2016, ma i fatti risalivano come minimo a tre anni prima. Il responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di Fossombrone, G.P, in quell’anno finì nei guai con la giustizia perché – questa l’accusa, poi confermata in due gradi di giudizio – intascava i soldi che i cittadini versavano per i loculi al cimitero invece di versarli nelle casse del Comune. Poi sistemava i conti per non lasciare tracce dell’ammanco. Così facendo pare avesse messo insieme un gruzzolo di una ventina di migliaia di euro.

"La storia, era il 2013 – ricorda Michele Chiarabilli, allora vice sindaco di Maurizio Pelagaggia – venne fuori perché un cittadino che aveva chiesto l’estumulazione della mamma si era visto chiedere dei soldi in contanti da quell’impiegato. Ripensandoci a mente fredda, la cosa gli parve sospetta e così venne a parlarne con me, con l’allora segretario comunale Andrea Volpini e col responsabile degli Affari generali dottor Antonio Andreani: tutti e tre ovviamente avvertimmo le autorità competenti. Mi risulta che quell’impiegato è stato condannato per peculato sia in primo grado che in appello, inoltre ha anche perso la causa di reintegro davanti al giudice del lavoro (era stato licenziato ad aprile 2016). Diciamo che la condanna della Corte dei Conti a risarcire 30mila euro al Comune è solo l’ultimo atto di una vicenda molto spiacevole, ma che sono contento sia venuta fuori proprio per merito degli amministratori e dei funzionari di allora, tra quali io...".

Ma si diceva della Corte dei Conti. A margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, sono emersi alcuni dettagli inediti circa le gesta dell’impiegato infedele (peraltro non nominato, come neppure il Comune di Fossombrone). Pare infatti che G.P. rilasciasse ai famigliari dei defunti concessioni ultraventennali per i loculi, non formalizzate in Comune, e intascasse i soldi. La scoperta dell’illecito è arrivata dopo oltre un ventennio perché, alla scadenza della finta concessione, una parente del defunto è andata a rinnovare la convenzione, scoprendo che della supposta concessione non vi era traccia, pur avendo avuto a disposizione in quel lungo lasso di tempo il loculo per il proprio caro defunto.

La Procura contabile ha aperto un’inchiesta e poi è arrivata la sentenza di condanna per l’appropriazione indebita di oltre 31mila euro. Secondo gli accertamenti, il dipendente comunale, in passato già interessato da indagini per fatti analoghi, avrebbe gestito in autonomia le concessioni, senza che risultassero in Comune e trattenendo le somme ricevute. Da qui la condanna per responsabilità erariale per l’ex impiegato, ormai in pensione da anni.

Adriano Biagioli