"Tu proponi il progetto. Il Comune te lo finanzia"

Saranno una giuria popolare formata da 30 cittadini e il voto on line dei fanesi ad individuare i progetti proposti dalla città e che il Comune dovrà finanziare: a disposizione ci saranno tra i 100 e i 200mila euro. A otto mesi dalle elezioni amministrative, gli assessori al Bilancio Sara Cucchiarini e alla Partecipazione Etienn Lucarelli hanno presentato alla città, insieme al presidente della commissione Bilancio Giovanni Fontana (M5S), il bilancio partecipativo che dovrebbe favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. Dopo l’ok del regolamento nell’ultimo consiglio comunale, nei prossimi giorni gli assessori della giunta Seri e i rappresentanti del Movimento 5 Stelle, attualmente all’opposizione, andranno insieme nei quartieri a presentare e spiegare il bilancio partecipativo, le modalità di finanziamento e più in generale il bilancio comunale.

"Abbiamo posato la prima pietra – ha commentato Cucchiarini – e in questo primo anno avremo il modo di testare l’efficacia del regolamento approvato". "Il bilancio partecipativo – ha ricordato Fontana – è una battaglia storica di M5S, come la video registrazione delle sedute del consiglio e il question time ancora in sospeso". Da metà ottobre saranno on line sul sito del comune gli avvisi pubblici per far parte della giuria popolare e per presentare i progetti. Entrambi rimarranno aperti fino alla fine dell’anno. All’inizio del 2024, il Comune, attraverso il gruppo organizzativo-politico di cui faranno parte gli assessori Cucchiarini e Lucarelli, il presidente Fontana e un membro per ogni commissione consiliare, in rappresentanza sia della maggioranza sia dell’opposizione, selezionerà e convocherà i 30 giurati popolari.

I giurati saranno scelti in modo da rappresentare tutte le zone della città. A loro spetterà selezionare, entro febbraio, i 14 progetti finanziabili che poi saranno votati, attraverso una piattaforma comunale, da tutti i cittadini, a partire dai 16 anni. Sulla base del voto dei cittadini, i progetti saranno finanziati fino a esaurimento delle risorse. Il 25% del budget sarà destinato alle idee progettuali della Città delle Bambine e dei Bambini. "Perchè è giusto – ha commentato Lucarelli – che siano sostenuti i progetti che riguardano i bambini e le scuole".

Anna Marchetti