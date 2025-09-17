Tuffi, corse e risate in spiaggia. La gioia dei ragazzini ucraini finalmente lontani dalla guerra

"Fanno tenerezza, esprimono la gioia e la felicità. Entrano in mare correndo, si tuffano, scherzano tra di loro, si rincorrono, si spruzzano l’acqua. Quando torneranno in Ucraina forse saranno un po’ più sereni e meno angosciati dopo qualche giorno di vacanza e di spensieratezza", dicono i bagnanti che osservano e guardano quest’orda di ragazzini che prende d’assalto l’arenile: stendono i teli sulla sabbia e quindi pronti, attenti, via e si corre in acqua. Tutti giovanissimi, tutti ragazzi e ragazzine che vanno dai 10-11 anni fino a 15. Scendono dopo pranzo nel tratto davanti a piazzale d’Annunzio. Sono tutti all’hotel President, infilati anche in 3-4 dentro una camera, tranne chi è riuscito ad arrivare con la mamma al seguito. Non ci sono uomini. Un alro gruppo analogo è invece alloggiato all’hotel Majestic, accanto al Genica ed anche lì stesse scene e stessi commenti. In totale l’agenzia "Sogno" di Vincenzo Ricci ne ha portati poco meno di trecento in città, tutti in pullman per due giorni di viaggio: partiti sabato e arrivati domenica. Non ci sono genitori maschi perché sono tutti al fronte a combattere. Solo un accompagnatore e quindi gli autisti dei pullman.

Il braccio dentro di Vincenzo Ricci è Cristiana Renzini. "Hanno fatto una foto tutti assieme in acqua, tutti che salutano, ma non l’hanno voluta dare. Perché? Perchè erano in costume da bagno e si vergognano", racconta Renzini.

Ma hanno paura? "Diversi arrivano da paesi dove la guerra è lontana, altri invece la conoscono molto bene perché fuggono e vanno nei rifugi quando suona le sirene d’allarme, soprattutto a Kiev. Si nota una cosa osservandoli: quando sentono passare un aereo a bassa quota, vedi subito la paura negli occhi e girano gli occhi verso il cielo. Un riflesso condizionato anche se sono a più di mille chilometri dal loro Paese. Quasi tutti questi ragazzi si allenano nelle cantine perché tutti ballano le danze tipiche ucraine con i loro bellissimi costumi. E prima di ripartire domani, giovedì, si esibiranno e terranno uno spettacolo sul palco che verrà allestito alla Palla di Pomodoro. Quindi il giorno seguente, prima di partire, saranno in una scuola di ballo dove ci sarà uno scambio culturale. Faranno vedere le loro danze tipiche ai nostri giovani e viceversa".

L’agenzia "Sogno" di Vincenzo Ricci lavora soprattutto con i Paesi ell’Est e del Baltico. Ma questa sarà l’ultima ondata di giovani Ucraini anche perché sono riaperte le scuole. Chi paga? "Tutte le famiglie con un piccolo contributo che arriva solamente per il viaggio in pullman. Circa 30 euro a notte mangiato, bevuto e dormito. In spiaggia un attimo di gioia fuggendo dalla guerra. Questo gruppo è l’unico che arriva, da qui fino ad ottobre, dal fronte di guerra, anche se ci sono russi che raggiungono le nostre spiagge".

Uno dei bacini più importante dell’agenzia "Sogno" di Ricci è la Bialorussia, poi anche la Polonia e quindi i paesi del Baltico. "Pensiamo, da qui alla fine della stagione e cioè i primi di ottobre, di portare a Pesaro altri 500 turisti e per i nostri hotel è una bella boccata d’ossigeno in bassa stagione anche perché sarebbero vuoti e dovrebbero chiudere", dice Ricci. Che aggiunge "in totale tra maggio e giugno e fra settembre ottobre portiamo poco meno di 5mila persone in vacanza sulle nostre spiagge. E potrebbero essere anche di più se non ci fossero difficoltà con il mercato della Russia. Difficoltà a raggiungere le nostre località soprattutto per la classe media, soprattutto per l’alto costo dei biglietti aerei".

