Tuffi liberi: l’acqua rientra nella norma

Le due aree costiere, quella Baia Flaminia (via Parigi e viale Berna), assieme all’area della foce del Genica (30 metri a sud del torrente Genica) da ieri mattina sono tornate ad essere balneabili.

È stato quindi annullato il precedente divieto temporaneo emesso nella giornata di giovedì 8 giugno scorso dall’Arpam.

La decisione fa seguito a dei campionamenti che continuano ad essere attuati sulle zone. "Ricordiamo che la frequenza dei controlli dei valori delle nostre acque sono superiori a quelle imposte dalla legge, questo per garantire la massima qualità e sicurezza del litorale. Ringraziamo per la professionalità e tempestività l’Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche", ha sottolineato Maria Rosa Conti, assessora alla Sostenibilità.