Tuffi, pronti via Ecco le spiagge balneabili

Pronti via, da oggi inizia la stagione balneare 2023, per terminare domenica 17 settembre. Le date sono confermate nell’ordinanza firmata dal sindaco Ricci.

Per la tutela e la salute dei bagnanti le acque costiere marine orientate alla foce del Fiume Foglia sono interdette e non adibite a balneazione per tutta la durata della stagione balneare. In particolare rimane sconsigliata e non adibita a balneazione dei cittadini il tratto di costa che parte da fine viale Berna e arriva al porto di Pesaro. Mentre è vietata la balneazione nella sponda destra del Foglia fino l’inizio della Colonia (zona Moloco di Levante). In questi tratti non saranno svolti accertamenti qualitativi delle acque marine e non saranno previste tutele e controlli rivolti ai bagnanti, in quanto zone non adibite alla balneazione.

Tutto il restante tratto di costa di competenza comunale rimane destinato a balneazione: dalla zona di Fiorenzuola a Viale Varsavia, ma anche Trieste nord, piazzale Trieste e tutta la zona Moltetto. Prosegue poi verso la parte nord e sud del torrente Genica, Fosso Sejore e il tratto mare di viale Varsavia in Baia Flaminia.