Tuffo di Capodanno, si torna alle grandi folle

Avevano iniziato negli anni ‘70 i componenti del gruppo degli ‘Omaccioni’ a festeggiare il primo gennaio con il loro tradizionale tuffo in mare. Lo facevano dalla spiaggetta del Circolo Canottieri guidati dal mitico e compianto Peppone Spinaci. Poi questa tradizione aveva avuto molti proseliti, tanti partecipanti e moltissimi spettatori, soprattutto dal 1995 quando cominciò ad occuparsene, dal punto di vista organizzativo, Alessandro Bischi.

Purtroppo, negli ultimi due anni questa spettacolare manifestazione, causa la pandemia, ha avuto delle limitazioni, ma per questo primo giorno del 2023 si dovrebbe riavere una grande partecipazione sia di tuffatori che di pubblico. Ritornando al primo gennaio del 2020, quando la pandemia ormai incombeva, furono battuti tutti i record. Oltre duemila curiosi e grande partecipazione anche grazie alla temperatura mite, infatti furono oltre 60 a tuffarsi, alle ore 12, con 9 gradi di temperatura sulla colonnina del mercurio e l’acqua, a detta degli esperti, che era di 7 gradi. Diverse new entry tra i partecipanti, che avevano aderito alla manifestazione spontanea e risposto all’appello dell’inossidabile Bischi che prende il bagno in questa data dal 1995 e che in quell’occasione disse: "Sì, sono contento di questa partecipazione da record proprio in occasione delle mie nozze d’argento con il bagno, oggi ho 52 anni, la prima volta ne avevo 27". Fu da record anche la partecipazione femminile, erano ben quindici, tra queste la dirigente Stefania Tomassini e la nutrizionista Sara Ranocchi. C’era, per la prima volta, una ragazza di Londra, Lisa Morton,in vacanza a Pesaro a casa della famiglia del fidanzato Fabio Barilari; le debuttanti Camilla Felici che lavora a Riccione e l’infermiera Stefania Nicoletti; la professoressa d’inglese Giovanna Bruni con il marito Luca Casiraghi, e la studentessa Giulia Leschiutta. Inoltre insieme alla fanese Monica Mei, commessa, l’amica Gabriela Batrinu titolare del Centro estetico Armonia di Centinarola di Fano e Loredana Magi In quella occasione presente anche il meno giovane, il 72enne Mario Drera, purtroppo ora deceduto.

"Anche quest’anno farò il tuffo di Capodanno insieme al mio amico Simone D’Angelo - conferma Bischi – e lo dedicherò alla memoria di Mario, un uomo gentile e molto buono".

