Tuffo di primavera A Gabicce pic nic e camminate

Per il lunedì di Pasquetta, Gabicce sarà all’insegna del benessere e della voglia di stare insieme. Arriva infatti la seconda edizione del “Tuffo di primavera”, a cura dell’associazione Gusta Gabicce e di "Visit Gabicce". L’appuntamento è alla spiaggia libera Sottomonte. I ristoranti e i bar associati a Gusta Gabicce proporranno menù dedicati consegnati in spiaggia oppure pranzo libero. Il tutto accompagnato dalla musica di dj Kobrah e dj Gale. Dalle 8.45 alle 11.30 si svolgerà una camminata nel Parco San Bartolo a cura della Banda del San Bartolo (durata 3 ore circa). Dalle 9.30 alle 11.30 si terrà invece la pulizia della spiaggia sottomonte “Beach clean-up”. Alle 11.30 spazio al “Laboratorio di aquiloni” per bambini e adulti per costruire e personalizzare il proprio aquilone a cura di “Le contrade di Urbino” e al Tuffo di primavera. Alle 12.30 tutti a tavola con il picnic libero oppure scegliendo dai menù da asporto dei ristorantibar associati. Si chiude alle 14.30 con il volo degli aquiloni di “Contrade di Urbino”. Info: 0541-454887; 320-2933121