Il tuffo in mare di 74 eroici per salutare l’arrivo del nuovo anno

Pesaro, 1 gennaio 2024 – Battuti tutti i record di partecipazione per il tradizionale bagno in mare del primo giorno dell’anno. Come sempre, è avvenuto nella spiaggia di ponente, tra Bagni Tino e la Rotonda Bruscoli. Migliaia di curiosi hanno applaudito i coraggiosi del tuffo nell’Adriatico.

Presenti, sulla riva, l’assessore allo sport del Comune di Pesaro, Mila Della Dora con la figlia e il vice presidente del consiglio regionale, Andrea Biancani, in tuta ginnica, e probabile candidato a sindaco del centro-sinistra al quale è stato chiesto perché non si tuffasse.

"Lo farò il prossimo anno – ha replicato – se sarò sindaco".

Quindi grande partecipazione anche grazie alla temperatura mite, infatti sono stati 74 a tuffarsi oggi, alle 12, con 10 gradi di temperatura sulla colonnina del mercurio e l’acqua, a detta degli esperti, che era di 9 gradi.

Diverse new entry tra i partecipanti, che hanno aderito alla manifestazione spontanea e risposto all’appello del decano Alessandro Bischi, insieme agli amici di sempre: Alberto Spinaci, Stefano Tonelli e Simone D’Angelo, che si tuffa il primo gennaio dal 1995. "Sì, sono contento di questa partecipazione da record, oggi ho 56 anni, la prima volta ne avevo 27 – ha puntualizzato Bischi -. Oltre ai canonici tre tuffi insieme, sono rimasto in acqua per un quarto d’ora perché non sembrava che fosse una giornata d’inverno".

Da record anche la partecipazione femminile, erano ben sedici, tra queste la nutrizionista Sara Ranocchi, reduce da una grande festa privata fino alle 5. Presenti per il terzo anno consecutivo, Barbara Battisti, osteopata; Elisa Tamburini, amministratrice di condomini; la sarta Vida Giorgini, la fanese Monica Mei, commessa. Mentre per la prima volta c’era una ragazza di Milano, la 27enne Sara Gandini, fidanzata con un pesarese. Al debutto anche la meno giovane, Patrizia Foschi di Pesaro, bidella in una scuola di Gabicce Mare. Ritorni per diversi tuffatori, tra cui Roberto Baldassarri, impiegato Inps; Lino Bedini con negozio di alimentari in via Lanza; il poliziotto Pippo Esposito; William Zacchilli della Rivacold; Simone Andreatini, tabaccaio di Soria con il figlio Matteo, Giacomo Ragaini con il figlio Andrea, Rinaldo Giunta, Giancarlo Giancarli, il commerciante Leardo Paoletti; Andrea Vergari con il fratello Enrico; l’informatico Gianluca Pallucchini; l’artista Abel Zeltman; l’artigiano Maurizio Venturi, il meno giovane, con il figlio Enrico, che ha detto: "Davvero eccezionale prendere il bagno in questo giorno, un’esperienza unica, gratificante che ti dà una carica speciale e toglie molte negatività".

Presente anche quest’anno, il più giovane, il 15enne studente pesarese, Andrea Lodovici; alcuni fanesi tra cui il vigile urbano, Fabrizio Busca, i 36enni debuttanti Jacopo Banci ed Alessio Totaro ed anche degli stranieri, tra cui l’olandese Mark Veermam con casa a Talacchio di Vallefoglia. Molto apprezzata la coreografia di "Nonno Bolla", il 73enne Massimo Magi, con le bolle di sapone per tutti.