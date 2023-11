Tuffo nel mondo delle fiabe

La storica rassegna Andar per fiabe dedicata ai più giovani e organizzata da Amat, in collaborazione con i Comuni del territorio, la Provincia di Pesaro e Urbino, il sostengo del MiC e della Regione Marche, torna da domani con un programma che intende offrire una esperienza variegata e avvincente per condividere la gioia del teatro. La rassegna vedrà il suo avvio al Teatro Comunale di Gradara (domani, ore 17) con lo spettacolo Con viva voce.

La storia di Ivan e il lupo grigio di Teatro la Baracca, una storia che intreccia cavalieri, uccelli di fuoco, cavalli d’oro, lupi e principesse. Una storia fatta di bivi, dove il desiderio e la curiosità spingono a fare delle scelte e a commettere degli errori che inevitabilmente condizionano il percorso e allo stesso tempo aiutano a crescere. La storia è quella de Il principe Ivan e il lupo grigio, fiaba popolare russa presente nella raccolta di Aleksandr N. Afanasjev. 21 sono gli appuntamenti che animeranno Andar per fiabe in 14 teatri di altrettanti comuni: Fano, Frontone, Gradara, Macerata Feltria, Mondavio, Pergola, Pesaro, San Costanzo, San Lorenzo in Campo, Sant’Angelo in Vado, Sassocorvaro Auditore, Urbania, Urbino e Vallefoglia. 21 le compagnie, specializzate nel teatro per l’infanzia, spesso vincitrici di prestigiosi premi nazionali e internazionali che giungono da ogni parte d’Italia per rappresentare i loro spettacoli e che accompagneranno insieme a PUK, la mascotte della rassegna che da anni accompagna bambini e famiglie in questo viaggio teatrale. Sempre vari e originali i linguaggi della scena, tutti al servizio della fantasia, della curiosità e della straordinaria capacità di ascolto dei nostri piccoli, grandi spettatori. Calendario completo di Andar per fiabe su www.amatmarche.net.

Per informazioni Amat, uffici di Pesaro 0721 849053, reteteatripu@amat.marche.it.

Vendita biglietti presso circuito Amatvivaticket anche on line.