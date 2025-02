Tuffo nel passato e nella natura con le Giovani Guide

Durante la settimana della cultura noi Giovani Guide del Mattei abbiamo accompagnato i visitatori in un viaggio nel tempo immersivo e coinvolgente. Attraverso i reperti provenienti dal territorio della città romana di Pitinum Mergens e dalla Villa della Colombara abbiamo raccontato la vita quotidiana dei nostri antichi progenitori, dediti all’agricoltura e alla filatura, come testimoniano i pesi da telaio, gli attrezzi agricoli, le lucerne, i vasi da mensa, i cibi carbonizzati.

Il percorso di visita continua con la Casa Natale di Mattei che narra l’epopea dell’imprenditore geniale, modesto e altruista. Attraverso fotografie e documenti abbiamo raccontato la vita del nostro illustre concittadino: il trasferimento a Matelica e poi a Milano, la militanza partigiana, l’impegno politico nella DC, l’istituzione dell’Eni, nata per assicurare all’Italia l’indipendenza energetica, la morte nell’incidente aereo di Bascapè. Le Guide versatili e appassionate, in collaborazione con la Riserva, si sono cimentate anche nella competizione “Furlo Jones”, illustrando le caratteristiche ambientali e geomorfologiche della Gola e creando indovinelli in rima su flora, fauna e geologia per supportare i giocatori della caccia al tesoro e, allo stesso tempo, per tutelare e valorizzare il patrimonio storico e naturalistico del Furlo.

Classe 3^A dell’Istituto comprensivo "E. Mattei" di Acqualagna