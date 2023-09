"Tumore al seno. Che fine ha fatto lo screening?"

"Entro aprile dovevano partire gli inviti per l’ecografia mammaria gratuita a tutte le donne over 45 fino a 69 anni, invece nessuno ha ancora ricevuto niente". Lo segnala Micaela Vitri (foto), consigliera regionale del Pd, che ieri ha presentato un’interrogazione per sollecitare la Regione a recuperare i ritardi nel campo della prevenzione del tumore al seno. "La Giunta Acquaroli-Saltamartini non rispetta nemmeno una mozione approvata all’unanimità". Anzi, "l’assessore Saltamartini oggi certifica che la prevenzione è completamente saltata". "La Delibera di Giunta del 27 marzo 2023 – argomenta – prevedeva un ampliamento dell’estensione secondo due criteri: fascia d’età 45-49 anni entro aprile 2023, 70-74 anni entro settembre 2023. Un atto arrivato dopo oltre un anno di solleciti e richieste. Purtroppo solo parole". Vitri avanza anche due proposte, già sottoposte ai vertici regionali: "Innanzitutto si dovrebbe ripristinare l’accesso diretto ai centri, come quello di Via Nanterre a Pesaro, senza bisogno di prenotazione. Da rivalutare anche la possibilità dell’impiego dei camper vaccinali per gli screening mammografici gratuiti in aree spesso periferiche e nei giorni festivi".

Ma quel è la situazione nelle Marche? "Una donna – scrive Vitri – deve aspettare mediamente 251 giorni per una mammografia bilaterale (oltre il doppio rispetto ai tempi stabiliti dal Piano nazionale di governo delle liste d’attesa) e 239 giorni per un’ecografia bilaterale. Nonostante il precedente Governo avesse stanziato 12.861.641 euro per recuperare nel 2022 gli esami saltati in era Covid, le Marche ne hanno rendicontati solo 4.694.188 euro (il 36,5%del totale) recuperando appena il 32% dei ricoveri chirurgici programmati, il 20% degli screening oncologici e il 31% delle prestazioni ambulatoriali. La giunta prenda consapevolezza di questa situazione: un tumore maligno ogni tre è senologico".