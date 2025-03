Tumore al seno, prevenire è necessario

Oggi, alle 16.30, nell’Aula magna di Palazzo Battiferri si parlerà di prevenzione del tumore al seno. L’evento è organizzato dall’associazione studentesca Agorà, con il patrocinio dell’Università e del Comune di Urbino e in collaborazione con l’associazione Movis. Interverranno la dottoressa Rita Emili, medico chirurgo specialista di oncologia e responsabile clinico per Movis, e la professoressa Elena Barbieri, responsabile scientifico di ricerca per la prevenzione del tumore al seno per lo stesso progetto.

La prevenzione è da sempre una strategia chiave per contrastare il tumore al seno e incontri come questo sono da non perdere.