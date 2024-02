Tumore allo stomaco. L’Ast fa scuola

La chirurgia dell’azienda sanitaria territoriale un modello per la cura del tumore allo stomaco. Diverse pubblicazioni scientifiche internazionali la classificano tra le strutture di riferimento per questo tipo di neoplasia. Tra le più importanti, la pubblicazione, nella prestigiosa rivista statunitense ‘Annals of Surgery’, della ricerca che traccia gli standard da raggiungere nei pazienti sottoposti a intervento robotico per tumore allo stomaco. "La chirurgia generale – spiega il direttore generale Nadia Storti – punta sempre più sull’alta specializzazione in chirurgia oncologica, grazie all’ausilio delle più moderne metodiche mininvasive"."Nell’ambito della chirurgia oncologica e mininvasiva – afferma il primario, Alberto Patriti (foto) - sono ben 13 gli studi pubblicati nel 2023 con coautori chirurghi del San Salvatore". Patriti è stato tra i primi al mondo, nel 2008, a pubblicare studi sulla tecnica di resezione dello stomaco con l’ausilio della tecnica mininvasiva. "La ricerca è fondamentale per migliorare le cure e renderle più efficaci" conclude l’assessore Filippo Saltamartini.