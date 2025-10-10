Tumori: 11 giorni di visite gratis a Pesaro con Ant. "Ma le istituzioni non ci aiutano"

Pesaro, 10 ottobre 2025 Un tour di 11 giornate dedicate alla prevenzione oncologica gratuita, per la diagnosi precoce dei tumori della pelle e della tiroide. E’ questo il progetto che la Banca di Pesaro, in collaborazione con Fondazione Ant Franco Pennuti, ha voluto dedicare alla cittadinanza per iniziare i festeggiamenti dei 120 anni di attività della banca, che ricadranno nel 2026. Una collaborazione, quella tra l’istituto ed Ant, che ormai va avanti da tempo ma che quest’anno ha deciso di rafforzarsi con 11 giornate di visite gratuite che partiranno lunedì (nell’articolo accantrp trovate il calendario). "Essere al fianco di Ant significa ribadire il nostro ruolo attivo nella comunità – dice il direttore generale della Banca di Pesaro, Paolo Benedetti –. Per questa nuova edizione dell’iniziativa abbiamo deciso di estendere sia la tipologia delle visite gratuite che il territorio dove saranno realizzate, quindi non solo Pesaro ma anche Vallefoglia, Montelabbate e Mombaroccio. Vorrei ringraziare l’associazione e i volontari che ne fanno parte per l’immenso lavoro che portano avanti". D’accordo anche il presidente della banca, Massimo Tonucci: "Confermare la collaborazione con Ant per noi significa essere a fianco delle persone e delle famiglie in difficoltà – dice – perché l’attività che svolge Ant è davvero importantissima".

Presente la presidente di Fondazione Ant, Raffaella Pennuti: "Ringraziamo Banca di Pesaro per il supporto – dice – e per aver deciso di festeggiare i 120 anni offrendo visite gratuite per la prevenzione oncologica. Ricordo inoltre che domani, nella sede della Banca in via Milano, alle ore 10, è in programma una conferenza sul tema dell’alimentazione nella salute".

Ma oltre al lavoro sulla prevenzione, Ant svolge ogni giorno una costante attività di cura e di assistenza domiciliare ai malati di tumore e alle loro famiglie. Un lavoro interamente gratuito, con disponibilità h24, ma con difficoltà sempre più crescenti, come spiega la dottoressa Germana Severini, medico Ant e responsabile Odo (Ospedale domiciliare oncologico) Marche Nord: "La nostra equipe è formata da 11 professionisti, tra medici, infermieri e psicologi – dice -. Da un anno a questa parte, con la nuova convenzione siglata la Regione, copriamo l’intero territorio dell’Ast, da Marotta, Mondavio, Mombaroccio, Montegaudio. Lunedì ho effettuato io stessa 4 visite e ho percorso 150 km. Oltre a questo abbiamo subìto anche un taglio dei fondi. La Regione copre soltanto le spese vive che abbiamo, come quelle delle auto, dei telefoni. Tutto il resto vive soltanto grazie alle donazioni. Purtroppo la sede di Pesaro, nata 33 anni fa, oggi è in deficit, anche perché se in media prima avevamo circa 300 pazienti l’anno, con il nuovo sistema di assegnazioni previsto dalla convenzione, quest’anno chiuderemo con 450-500 pazienti. Le istituzioni ad oggi non ci sono vicine – conclude -. Ci sono state fatte promesse che ci auguriamo siano rispettate perché perdere un servizio come questo sarebbe davvero un dramma per il nostro territorio".