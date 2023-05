"Tunnel e strada? Con i fondi si possono fare"

In queste settimane ad Urbino si è tornati a parlare della realizzazione del tunnel e della strada che circumnavigherebbe la parte più nuova della città, fino al bocciodromo di Piansevero. Un’idea studiata dall’architetto Giancarlo De Carlo e riportata come argomento di discussione all’opinione pubblica anche con una uscita sulla stampa dei consiglieri comunali Giorgio Londei e Federico Cangini di "Urbino e il Montefeltro".

Questa opera permetterebbe di creare una seconda via, come una circonvallazione, decongestionando così la strada principale e creando anche una seconda uscita, o entrata, alla città ducale. Ne abbiamo parlato con Massimo Guidi, ex vice sindaco della Giunta Gambini ma anche membro dell’Amministrazione comunale all’epoca dell’approvazione del Piano regolatore.

Guidi, spieghiamo questa opera e come sarebbe realizzabile?

"Da Fontesecca fino al bocciodromo è la parte sicuramente meno impegnativa e più fattibile, essendoci a disposizione 10 milioni di euro del Pnrr per la viabilità. Prima di uscire dalla Giunta l’avevo proposto perché gli interventi spezzettati, come ad esempio i marciapiedi, si possono realizzare con fondi comunali o altri bandi. Questo tratto invece sarebbe più difficile. Si tratta di una operazione importante da realizzare perché pensiamo alla viabilità cittadina, se c’è un incidente in zona ospedale la strada Feltresca rimarrebbe bloccata. I dieci milioni di euro ovviamente non basterebbero anche per realizzare il tunnel, però facendo un progetto di tutta l’opera si avrebbe un quadro di generale di cosa serve e delle spese".

Secondo Massimo Guidi si potrebbe attingere anche a dei fondi inutilizzati del Pnrr e, quindi, a questo punto sarebbe più semplice completare il tutto.

"Come hanno fatto i sindaci di Roma e Milano ci si può rendere disponibili ad utilizzare questi fondi in avanzo. Il progetto va fatto preparare da uno studio esterno perché abbiamo già il tracciato urbanistico dal Piano regolatore del 1994 di Giancarlo De Carlo".

Per il tunnel invece?

"Se c’è il progetto pronto si possono richiedere ulteriori risorse. Secondo me se non si fa in questo occasione si rischia di non realizzare mai più l’opera. La strada è un progetto meno complicato da realizzare, il tunnel può essere già più complesso anche se in realtà si tratta di un percorso di soli trecentocinquanta metri che uscirebbe in via Giuseppe Di Vittorio".

Lei è entrato in giunta nel 1995, un anno dopo la realizzazione di questo Piano regolatore.

"Sì, e in quell’anno è stato approvato e penso che sia ancora un progetto valido. Se ne parla da sempre ed è, a mio avviso e non solo, l’unica soluzione per decongestionare tutta l’area. La città si è sviluppata verso nord, lungo Gadana e Pallino, dagli anni Sessanta ma nel tempo la viabilità è rimasta la stessa. Infatti ci troviamo con una strettoia nell’incrocio della strada Feltresca, via Bonconte e viale Comandino. Lo vediamo la mattina, con autobus e corriere scolastiche, si creano lunghe code fino alla caserma dei Vigili del Fuoco. Non si può fare il senso unico e anche l’idea di realizzare una bretellina in via Fontanoni, oltre al fatto che non avrebbe totalmente risolto il problema non ha mai accolto molti consensi".

Francesco Pierucci