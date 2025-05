Turba 2025, conclusi i percorsi pasquali con il “Passito-Passione“

Venerdì scorso nel chiostro di sant’Agostino a Cantiano si è svolto l’ultimo appuntamento dei “Percorsi Pasquali 2025“ promossi dall’associazione culturale la Turba, protagonista nei mesi di marzo e aprile, delle attività promo culturali tese a valorizzare il territorio cantianese e le sue tradizioni. "Giocando sull’assonanza “Passito-Passione“, è stata ideato un appuntamento nuovo per l’associazione, ovvero la degustazione di vino passito e vino santo, con il qualificato contributo dei sommelier Franco Morena, delegato A.I.S. per l’area Urbino-Montefeltro, e Roberta Federici. A questi si è perfettamente abbinato un cooking show dello chef Matteo Furiosi il quale ha preparato uno zabaione con lingue di gatto" ha spiegato Maurizio Tanfulli presidente dell’associazione Turba. La degustazione, per ovvi motivi organizzativi, è stata distribuita su due turni, ed ha coinvolto circa 80 persone. "Nello spirito solidaristico proprio dell’associazione Turba, il ricavato è stato devoluto a sostegno di una famiglia alla prova di un difficile momento".

am. pi.