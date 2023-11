Turismo, a Mercatello i “buyers“ americani

Sabato l’European Travel Agency Forum, che quest’anno si svolge a Senigallia, farà una tappa a Mercatello sul Metauro. Nello storico Palazzo Donati (foto), in piazza Garibaldi, un gruppo di buyers americani si fermerà per una degustazione dei prodotti del territorio e incontrare i rappresentanti delle altre strutture ricettive del borgo. "Sarà un’ottima opportunità per far conoscere il turismo esperienziale che potrebbe proporre un qualsiasi agente in terra statunitense", ci ha detto l’assessore alla Cultura e al Turismo Luca Bernardini, che ha evidenziato come il luogo scelto sia "una cartolina ideale di benvenuto per i visitatori", i quali poi verranno accompagnati in un tour lungo le vie del centro. L’Etaf ogni anno mette in contatto oltre 1.000 agenti di viaggio nordamericani con più di 300 espositori che rappresentano destinazioni nazionali e internazionali, fornitori di vacanze su commissione e servizi e risorse professionali. Oltre a un vasto programma educativo, il Forum offre una fiera su larga scala, presentazioni di tavole rotonde per piccoli gruppi e sessioni formative focalizzate sul business.

Elisa Mencarini