Turismo a tutta. Maxi invasione di schermidori

La scherma sbarca per la prima volta a Urbino, lo fa in grande stile e non sarà l’ultima volta. Ieri mattina infatti è stato siglato un nuovo patto con la Federazione Italiana Scherma che prevede Urbino come ‘City Partner’ per la FIS e l’apertura di un futuro di collaborazioni. La prima concreta occasione? Questo finesettimana, quando giungeranno in città circa trecento atleti con accompagnatori al seguito, per un totale, si stima, di circa il doppio di presenze.

A firmare l’accordo, per la città il sindaco Maurizio Gambini, che si è detto felice che il lavoro degli assessorati abbia portato non a un singolo evento ma a una collaborazione di lunga durata; per la FIS, la consigliera nazionale Cristiana Cascioli, già atleta olimpica: "Abbiamo firmato un patto d’intesa importante che porterà in futuro sicuramente altri appuntamenti. Urbino è la 39esima city partner in Italia e per il nostro mondo sarà un piacere essere avvolti dall’atmosfera urbinate. Le gare di sabato e domenica riguardano la specialità di spada e vedranno sulla pedana allestita al PalaCarneroli gli atleti master, ovvero dai 24 anni in su, in una prova di livello nazionale".

Ma non è escluso che si vedano anche atleti forti: "Potrebbero venirne alcuni per allenarsi ed è atteso anche qualche atleta straniero – spiega Leonardo Patti, presidente Associazione Italiana Master Scherma – perché tra i master c’è un forte agonismo, anche se privo della voglia di competere ai massimi livelli. Rispetto agli atleti più giovani però si apprezza molto il tempo libero da dedicare allo svago e al turismo gastronomico e culturale. E spesso portano le famiglie con loro, che fanno turismo tutto il giorno". Al palazzetto si sfideranno con gironi e turni a eliminazione diretta cinque categorie maschili e cinque femminili, divise per fasce d’età. I vincitori accumulano punti per il ranking nazionale e per la qualificazione alle gare internazionali. Hanno seguito il progetto gli assessori Gianfranco Fedrigucci, Francesco Guazzolini e Marianna Vetri: "Urbino lavora per portare in città – dicono – tanto movimento legato allo sport. La città e la scherma puntano anche su questa nuova collaborazione, iniziata con lo spunto di santa Veronica Giuliani, patrona della scherma e nata a Mercatello". Era presente infatti anche il vescovo Salvucci: "Sono lieto che il nostro legame con la FIS abbia contribuito a portare questo evento e non mancheremo di distribuire un’immagine di santa Veronica a ogni partecipante". Chi è curioso potrà assistere alle gare del weekend dagli spalti del PalaCarneroli.

Giovanni Volponi