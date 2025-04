Turismo, a Urbino si aspetta la vera ondata

Una Pasqua con un buon flusso turistico, ma senza esagerare. È questo quanto emerge dai pareri degli addetti del settore e da un giro fatto in città nei tre giorni di festa. Tutto però lascia presagire numeri migliori nelle prossime due settimane, caratterizzate da feste meno “famigliari“ e da due ponti lunghi generati dalle giornate del 25 aprile e del 1° maggio.

"Un movimento sovrapponibile agli anni scorsi nei mercatini di corso Garibaldi e piazza delle Erbe", ci dicono gli espositori, comunque soddisfatti di essere venuti a Urbino, dove le tre giornate sono state animate anche dalle coreografie di due trampoliste che giravano per le vie principali con una cornice in cui in tanti hanno potuto scattarsi dei selfie-ricordo. Anche nei musei urbinati un trend in linea con l’anno scorso: come ogni Pasqua e Pasquetta, i numeri sono sempre buoni rispetto ai normali finesettimana, ma ci si attende più gente nei prossimi ponti.

A Palazzo Ducale fanno sapere di avere più prenotazioni online per il 25 aprile rispetto a quante avute nei giorni scorsi, anche se in valore assoluto c’è stato un incremento rispetto allo scorso anno, con un aumento specifico di visitatori stranieri rispetto al 2024. Buon successo anche per l’iniziativa After, rivolta ai giovani, sabato sera, e per gli appuntamenti dedicati ai più piccoli organizzati dal Club Iddu. È soddisfatto l’assessore al turismo Francesco Guazzolini, alla sua prima primavera nell’incarico: "Il bilancio del periodo pasquale è positivo. Abbiamo visto la presenza di un ottimo numero di turisti: gruppi, famiglie con bambini e giovani che hanno raggiunto la nostra città nel ponte festivo, pur con un clima non favorevole alle gite fuori porta. Gli ingressi nei musei principali ci danno numeri positivi e dobbiamo tener conto che per la Pasqua 2025 non c’è stato un “effetto ponte“, fenomeno che ci aspettiamo la prossima settimana con un movimento significativo per le festività legate al 25 aprile e per il periodo 28 aprile - 1 maggio. Sul lungo termine, in questo periodo stiamo lavorando assieme alla Regione per incrementare il turismo nord europeo", un bacino potenzialmente molto interessante storicamente poco attratto dalle Marche ma su cui puntare per allargare la platea.

Giovanni Volponi