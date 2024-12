Turismo accessibile a Pesaro: un'opportunità per abbattere le barriere

Si apre un altro fronte sul turismo perché ieri mattina alla Lega Navale, alla presenza di tutte le associazioni che si occupano della disabilità, si è affrontato proprio il tema delle vacanze anche per chi è portatore di handicap. "Ci siamo confrontati su questo tema – dice Davide Ippaso, direttore Confesercenti Pesaro – perché questo tipo di turismo vale un milione di persone in Italia e 100 milioni in tutta Europa. Quindi anche un business perché ogni disabile poi arriva con la famiglia e se si trova bene poi potrebbe anche tornare. Quindi si è parlato di una città e di una provincia senza barriere architettoniche ed anche e soprattutto di barriere mentali anche se da noi non si sono mai verificati casi di persone respinte, proprio perché disabili, da un hotel. Si è parlato anche di organizzare escursioni con personale specializzato. Insomma di tutto quello che può rendere una vacanza nel nostro territorio gradevole".

A parlare di questa problematica alla Lega Navale, nel convegno "Marche for All", oltre al presidente del club Antonio Rossini, il sindaco Andrea Biancani, Marco Perugini delegato Peba del comune, Stefano Marziani vicepresidente della cooperativa sociale la Macina Terre Alte, Massimo Ciabocchi, presidente provinciale dell’Auser, e Marco Filippetti presidente dell’associazione albergatori.

La partenza di questo progetto è avvenuta attraverso un video di comunicazione realizzato dallo studio Del Bianco di Fano, con tanto di brochure distribuite sul territorio ed anche di un totem interattivo. L’obiettivo è quello di far conoscere e comunicare quali sono i luoghi, i servizi, le caratteristiche dell’offerta e dell’accoglienza disponibili e già attivi sul territorio nell’ambito del turismo accessibile, oltre che diffondere buone prassi anche a livello culturale con campagne di comunicazione e informazione. Il sindaco Andrea Biancani assieme all’assessore Luca Pandolfi e al consigliere comunale Marco Perugini hanno sottolineato che è in corso un piano per l’eleminazione delle barriere architettoniche con l’amministrazione che ha vinto un bando per 300mila euro "per un progetto che ci permette non solo di abbattere le barriere architettoniche nella zona di Baia Flaminia da campo di Marte al lido Pavarotti, ma continueremo a portare avanti anche la scuola nautica e velistica per disabili, un progetto vincente che proseguirà e si rafforzerà"

Il problema delle strutture ricettive è stato affrontato da Marco Filippetti come presidente degli albergatori: "Il 70% delle persone con disabilità lamenta la mancanza di strutture adeguate in ambito turistico. A Pesaro molte strutture stanno cominciando a lavorare per riqualificarsi, ristrutturando e adeguando i propri spazi indirizzandoli verso il turismo accessibile". Quindi un accenno anche all’approccio psicologico: "Le persone che devono accogliere vanno informate su come comportarsi e su come rapportarsi alla clientela con bisogni speciali. Il turismo accessibile, non dimentichiamocelo, è anche un importante e significativa opportunità economica", ha concluso Filippetti.

