Turismo, agosto nero: "Richieste dimezzate" "Crollo italiani e gli stranieri non bastano"

L’estate urbinate è partita con il freno tirato sul fronte presenze turistiche. I mesi di giugno e luglio hanno segnato negli alberghi della città ducale un calo del 30 per cento rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso, del 50 ad agosto. Eppure i primi mesi del 2023 avevano fatto ben sperare. "Eravamo abituati a due anni di pienone – dice Maddalena Montebovi, titolare dell’Albergo Italia, in centro – dato dalle limitazioni del covid che tenevano gli italiani nella penisola; il 90% dei nostri clienti erano italiani. Nel 2023 questo trend è drasticamente cambiato: c’è stata una grossa diminuzione di connazionali a fronte di un ritorno di stranieri non in grado però di supplirlo nei numeri". Dunque, quante camere piene questa estate? "Partiamo dal presupposto che l’anno scorso eravamo praticamente quasi sempre al completo. Quest’anno a giugno abbiamo occupato il 75% delle camere, e analoga previsione stiamo facendo per agosto. Ha tenuto bene luglio, anche grazie a Urbino Teatro Urbano e alla musica antica che hanno portato diverse persone a scegliere il nostro albergo molto comodo per girare il centro. Comunque, non come luglio 2022".

Più o meno stessa situazione all’hotel Mamiani, fuori dal centro storico: "A maggio e giugno – spiega il direttore Giuseppe Barba – abbiamo avuto un decremento delle presenze rispetto all’anno scorso. Meglio il mese di luglio, che ha registrato un lieve aumento". All’hotel Raffaello, anche questo in centro, l’anno era partito con dati incoraggianti: "Fino a metà maggio – racconta il titolare Giulio Lonzi – il trend era positivo. C’erano clienti. Purtroppo l’alluvione ha fatto da spartiacque e Urbino si sta accodando ai dati poco positivi dei colleghi in Romagna. A giugno e luglio abbiamo avuto un meno 30% di pernotti, ma agosto fa preoccupare: al momento abbiamo un meno 50 per cento di richieste". Un’estate da non segnare negli annali.

Giovanni Volponi