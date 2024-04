"Turismo alla ricerca di originalità"

Come confermato anche dai dati relativi alla passata stagione turistica, tutti i principali trend del settore indicano una crescente attenzione da parte dei visitatori verso luoghi che possiedono determinate caratteristiche, tipiche dei paesi delle aree interne: maggiore interesse per le attività outdoor, per gli spazi aperti, per i servizi di qualità e i luoghi meno battuti dal turismo di massa, per le zone tranquille ma ricche di tradizioni e di testimonianze autentiche.

"E’ adesso il momento- sostiene a questo proposito il sindaco di Apecchio, Vittorio Alberto Nicolucci - di tentare un salto di qualità: incrementare i servizi, mettere in rete le proposte, coinvolgere gli operatori e migliorare le competenze. Provare, in sintesi, ad unire le forze tra pubblico e privato per tendere al comune obiettivo di creare nuova occupazione nelle aree interne; il settore turistico possiede tutte le potenzialità per costituire il volano di un modello di sviluppo compatibile con le caratteristiche del territorio". Il mercato attuale evidenzia, infatti, una forma di turismo che ama le esperienze personalizzate, legate alla gastronomia ma non solo, che facciano scoprire gli elementi più tipici del luogo e vivere a contatto con il tessuto locale. "Nei nostri territori – spiega Massimo Cardellini, consigliere comunale di Apecchio e assessore al turismo dell’Unione Montana del Catria e Nerone - il livello di qualità della vita è alto, sebbene permangano i disagi legati alla posizione geografica ed ai servizi. Anche se è sicuramente più difficile emergere, occorre credere con determinazione su un turismo più attento alla qualità ed alla sostenibilità: da qui l’idea di sviluppare un progetto sull’ospitalità diffusa, quale nuova forma di organizzazione, gestione, promozione e commercializzazione di un’offerta turistica proposta da una rete di imprese (non solo ricettive) in un particolarissimo contesto. Con questo obiettivo abbiamo creato il nuovo marchio "Apecchio Borgo Accogliente", in concomitanza con la crescente attenzione ed interesse nei confronti dei borghi, delle piccole città dell’entroterra, con la loro elevata dotazione di risorse ambientali, di storia e tradizioni; interesse che la recente assegnazione della Bandiera Arancione ha certamente confermato e rafforzato".

Amedeo Pisciolini