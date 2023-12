"Turismo, annata da dimenticare. Perse 30mila presenze in 9 mesi"

In nove mesi, da gennaio a settembre, 32.257 presenze in meno rispetto all’analogo periodo del 2022. E’ un dato impietoso quello che emerge dai numeri sul turismo del Comune di Mondolfo, il quarto della provincia per popolazione e fra le località balneari più importanti considerati i 5 chilometri di costa che vanta Marotta. Secondo le tabelle del Dipartimento Sviluppo Economico – Settore Turismo della Regione, le presenze (vale a dire le notti totali trascorse dai vacanzieri nelle strutture ricettive) sono passate dalle 185.949 di gennaio-settembre 2022 alle 153.592 dei primi 9 mesi di quest’anno (-17,40%) e nello stesso periodo gi arrivi, cioè i turisti effettivi che si sono fermati almeno una notte, sono diminuiti di 4.444 unità: da 35.581 a 31.137 (-12,49%).

"Il tutto, mentre il dato regionale complessivo è di sostanziale tenuta – rimarca il capogruppo di minoranza consiliare Anteo Bonacorsi -, con gli arrivi in flessione dello 0,86% da gennaio ad agosto, e lo stesso si può dire sia per la città di Pesaro (nei primi 8 mesi +2% di arrivi e -1% di presenze) che per quella di Fano, la quale sempre da gennaio ad agosto ha fatto segnare +2,18% negli arrivi e -1% sulle presenze. Insomma, ad essere crollato è solo il nostro Comune e ciò ci deve indurre a una seria riflessione, perché è chiaro che questi numeri evidenziano un’incapacità di gestire la programmazione turistica".

Bonacorsi incalza: "Manca un’idea di promozione per portare nuovi turisti che, purtroppo, si accompagna a un degrado generalizzato del territorio. Il problema è molto serio, viste le ricadute sul nostro tessuto economico e occupazionale. E’ ora che l’amministrazione inizi a lavorare con maggiore competenza e, forse, che riveda l’introduzione dei parcheggi a pagamento sul lungomare, che certo non ha aiutato".

Sandro Franceschetti