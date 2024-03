"Turismo, contratti non rispettati. Non date la colpa ai giovani"

Turismo e cultura ‘a braccetto’ per promuovere le bellezze del nostro territorio, ma i lavoratori ci sono? "Non sono i giovani che non vogliono lavorare, ma bisogna cambiare mentalità e qualità del lavoro" ha detto Fabrizio Bontà, segretario generale Uiltucs Marche ieri in conferenza stampa. E dunque, si parlerà proprio di questo domani alle 10 a Palazzo Gradari con un appuntamento dal tema ‘Turismo culturale, turismo globale’, un convegno promosso dall’Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi. Contratti che non vengono rinnovati, che non vengono rispettati, giorni di riposo saltati, buste paga ‘gonfiate’ di quattordicesima e tredicesima. "I lavoratori occupati aumentano ben del 40% solo nei mesi estivi, tutti lavoratori con un lavoro precario il cui contratto non viene poi rinnovato – afferma Bontà –. Questo è un grosso problema soprattutto perché così anche i giovani fanno fatica ad avvicinarsi al mondo del lavoro, il turismo è un veicolo fondamentale della cultura ma purtroppo si fa fatica a trovare forza-lavoro per svariati motivi e anche di questo vorremmo parlare giovedì. Il contratto è l’asse portante, non diciamo poi che sono i giovani che non hanno voglia di lavorare". Saranno due, le tavole rotonde, ad accendere il dibattito, la prima, a cui parteciperanno il sindaco Matteo Ricci e il vicesindaco Daniele Vimini, aperta alle associazioni di categoria e moderata dal giornalista Michele Romano, con un focus sul turismo marchigiano e pesarese. Seguirà poi la seconda, moderata da Raffaele Marmo, condirettore di QN Quotidiano Nazionale, con un focus che si aprirà con la relazione di Stefano Franzoni, segretario generale aggiunto e responsabile del settore Turismo Uiltucs per concludersi con l’intervento di Paolo Andreani, segretario generale Uiltucs.

Ilenia Baldantoni