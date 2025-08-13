Turismo, ecco il Bike Park di Carpegna

"Se il ponte d’acciaio sul Cesano è l’icona tecnologica simbolo della Ciclovia Adriatica, il Bike Park di Carpegna è un paradiso delle due ruote, un’infrastruttura che coniuga paesaggi mozzafiato, piste da brividi e percorsi per tutti i gusti". E’ il commento dell’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, ieri a Carpegna per inaugurare i primi tracciati di un circuito innovativo e spettacolare, attrezzato per accogliere una tra le specialità a più elevato livello d’agonismo del mondo del bike. "Le Marche – ha aggiunto Baldelli – diventano un punto di riferimento in Italia del “turismo in bike“, un settore che si è trasformato in una tendenza in forte crescita. Con le piste ciclabili, i ponti ciclopedonali lungo la costa e ora con i Bike Park, la Giunta Acquaroli ha creato in meno di 5 anni le condizioni ideali per intercettare un pubblico internazionale e alto-spendente. Le Marche è ormai una regione bike-friendly d’Italia, grazie a 75 milioni di euro investiti sulle infrastrutture ciclabili, per un totale di 200 km di piste negli ultimi cinque anni – tra opere realizzate, cantieri in corso e in fase avanzata di programmazione. È il piano della mobilità ciclabile e sostenibile della Giunta Acquaroli che stiamo già mettendo a terra con risorse senza precedenti".

"Investito oltre 1 milione di euro – ha proseguito Baldelli – per un sistema di percorsi che offrirà un grande sviluppo alle attività legate all’accoglienza turistica, alla ristorazione e ai servizi per ciclisti, sia esperti che semplici amanti del benessere in due ruote, una specialità da vivere in gruppo e insieme alla propria famiglia. Nel luogo più caro al grande e indimenticabile Pantani, realizziamo un’infrastruttura unica nel suo genere, capace di competere a livello di attrattività con i Bike Park del nord Italia. Un paradiso per i bikers, una grande opportunità per la crescita dell’economia nei territori interni".

Consegnati ieri all’ Unione Montana del Montefeltro i primi due dei cinque percorsi già completati che saranno quindi presto percorribili. "Con la firma del verbale di oggi – afferma il Presidente della Unione Montana e Sindaco di Frontino Andrea Spagna – prendiamo in consegna i primi due percorsi di un’infrastruttura vitale per il nostro comprensorio che ci permetterà di rispondere e ampliare una domanda di cicloturismo sempre maggiore. Approveremo il regolamento di utilizzo e poi apriremo i track al pubblico. ll Montefeltro Bike Park rappresenta un’opportunità senza precedenti e ringrazio la giunta Acquaroli per l’investimento. Come Unione Montana stiamo realizzando una serie di progetti per garantire l’accessibilità del parco a 360 gradi. Penso al progetto di ristrutturazione della Casa del Pastore o al progetto zoom che permetterà alle persone diversamente abili grazie a mezzi speciali di vivere l’esperienza del bike sul monte Carpegna e nel parco naturale del Sasso Simone Simoncello". "Il bike park rappresenta una risorsa per Carpegna – commenta il sindaco Mirco Ruggeri – e per tutto il territorio".

Amedeo Pisciolini