Turismo, il j’accuse di Filippetti "Il Comune deve fare di più per promuovere il territorio"

Il privato parla di New York e il pubblico invece di pasta e fagioli. Due mondi agli opposti quelli che si sono incrociati ieri mattina all’hotel Excelsior per discutere di promozione del territorio e della città. Si parlava di turismo con Nardo Filippetti che ha recentemente acquistato anche l’albergo "Rivazzurra" di viale Trieste per farci una base di accoglienza per i suoi dipendenti "perché nessuno della provincia vuole venire a fare questo lavoro. Abbiamo fatto una selezione del personale che è andata a vuoto". In prima fila ad ascoltare, prima di prendere la parola, l’assessore Francesca Frenquellucci, che ha poi preso il microfono per parlare di enogastronomia legata al turismo e di una piattaforma web per lanciare la città e il suo territorio.

Mila Della Dora – non tanto lei come assessore –, ma l’amministrazione comunale in generale, che erano finite sotto accusa. E a mettere tutti sul banco degli imputati proprio Nardo Filippetti che in città ha tre strutture alberghiere per circa 250 camere: dal prossimo mese riapre anche il Cruiser con le sue 116 stanze. Un grosso investimento economico tra acquisto e ristrutturazione.

Il tutto è avvenuto all’interno di un incontro-accordo di collaborazione tra i tour operator di Inside Marche e il gruppo Lindbergh, di Filippetti. Ultimo passo di una promozione di Pesaro che è già passata, nelle scorse settimane per Londra attraverso un incontro organizzato proprio dall’albergatore all’hotel Baglioni presente anche il vicesindaco Daniele Vimini con una trentina di tour operator britannici.

Dice a voce alta Filippetti quello che molti altri suoi colleghi sussurrano "perché la cosa più importante che questa amministrazione deve fare è prendere due persone specializzate che dalla mattina alla sera devono solamente fare web-marketing e cioè promuovere il territorio perché, tolti i pesaresi, nessuno sa che questa è anche una località balneare", dice l’albergatore. New York e pasta e fagioli... "perché non si può più fare turismo come 40 anni mettendo all’interno di una stanza di 17 metri quadrati 4-5 ragazzi. Quello è un turismo che è morto, che gioca al ribasso per essere competitivo, perché non c’è gara con altre località come Sharm in Egitto dove un collaboratore costa 200 euro al mese contro i 30mila euro al mese del nostro personale. Qualcuno in questa città vede circolare stranieri per la strada? – continua Filippetti –. Ma la città deve anche sapere che su 100 euro spesi da un villeggiante che arriva 60 vanno alle attività economiche del territorio e solo il 40% resta alla struttura".

Un Filippetti che ammette anche di non andare d’accordo con i rappresentanti del settore e cioè i suoi colleghi "perché si passa dai 50 euro della bassa stagione, fino ad arrivare poi ai 200 di luglio ed agosto con un picco fra l’altro difficile da gestire per cui poi magari qualcuno si lamenta e scrive recensioni che vanno a danneggiare tutti". Per restare al tema del rapporto albergatori-amministrazione Nardo Filippetti ha ‘caricato’ anche su un altro fronte: "Qualcuno qui dentro conosce qual è il programma e gli eventi messi in programma per Pesaro capitale della cultura 2024?". Poi aggiunge: "Ma qualcuno va a vedere come sono messi i marciapiedi e le aiuole della zona mare?". Ma ce n’è per tutti perché Federico Scaramucci, di Marche Live ha criticato la regione perché ieri è stato presentato a Parigi il volo dalla capitale francese a Falconara ed il gruppo marchigiano di tour operator non è stato invitato.

