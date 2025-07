Turismo, il Nord Europa adora Urbino

Per incrementare il flusso turistico dall’estero, Urbino punta sul mercato del Nord Europa. Insieme a una rete di Comuni, l’amministrazione ha posto le basi per stringere legami con Danimarca e Svezia, sulla scorta di quanto già fatto con Nizza, anche in questo caso avendo come punto di riferimento le Camere di commercio, stavolta italo-danese e italo-svedese. Il piano partirà con giornate di promozione turistica ed enogastronomica delle Marche a Copenaghen e Stoccolma, finanziate dalla Regione: "L’ente ha recepito la proposta avanzata da una rete di Comuni, incluso Urbino, e ha deciso di avviare il progetto, stanziando fondi – spiega Francesco Guazzolini, assessore al Turismo –. Tra le idee c’è quella di rendere testimonial delle Marche Peter e Carina Nordin, due imprenditori svedesi che 16 anni fa lasciarono il proprio Paese per vivere a Fermo, da cui gestiscono un flusso d’informazione da qui verso la Svezia e un affezionato pubblico di viaggiatori in cerca d’arte e relax. I due hanno incontrato me e il sindaco in primavera, promettendo di raccontare Urbino nella propria rivista, “Casa San Ruffino“, che ha un seguito molto motivato, e a maggio l’hanno fatto, mettendola in copertina e definendola “Capitale europea del Rinascimento“".

"Poi si è pensato di estendere il coinvolgimento dalla Svezia alla Danimarca, Paese vicino e culturalmente simile. Questo è solo l’inizio, un allacciare contatti istituzionali a cui dovranno seguire altre attività negli anni, come in Costa Azzurra". A proposito di Francia, i dati del 2025 parlano di un incremento del 10,18% di turisti transalpini in città, tra gennaio e maggio, rispetto al 2024.

Segno, secondo l’assessore, che la collaborazione stia funzionando: "In primavera, la Regione promuoverà l’arrivo di influencer e operatori dalla Provenza, sempre in collaborazione con Nizza, per rafforzare i rapporti. Quest’anno Urbino è pure sulla copertina frontale e su quella interna, dedicata alle Marche, della rivista “Visitez l’Italie“, con foto di Mattia Angelini. Inoltre, sono in corso trattative per avere voli diretti Ancona – Nizza: la Camera di commercio, insieme ad Alexandra Borchio Fontimp, senatrice delle Alpi-Maritime, ha organizzato in Senato una conferenza sui collegamenti Costa Azzurra – Italia, a cui ha partecipato anche Urbino, che, insieme a Comuni come Ancona e Ostra Vetere e alla Regione stessa, sta spingendo per l’attivazione della tratta. In merito al nord della Francia, stiamo concretizzando il gemellaggio con Blois: lo formalizzeremo a mesi, poi faremo una prima stesura di attività, che dovranno essere li livello. Blois è vicina a Parigi e ai castelli della Loira, il gemellaggio ci proietterà in una nuova dimensione".

Infine, l’amministrazione ha accolto la sollecitazione a sviluppare un progetto di promozione in Germania da parte di Confcommercio e degli albergatori aderenti: in programma c’è un’analisi di mercato, per capire su che segmento concentrarsi.

Ma cosa troveranno, qui, i turisti stranieri? Si amplierà l’offerta? Sempre Guazzolini: "Pubblicizzare il territorio non basta, andrà garantita un’offerta completa e puntuale per trattenerli più a lungo. Per farlo, è necessaria la collaborazione di tutto l’entroterra, al fine di creare un percorso condiviso tra le nostre bellezze: l’impegno di tutti sta andando in questa direzione", conclude Francesco Guazzolini.

Nicola Petricca