Turismo in bicicletta Si investe sui percorsi

Un finanziamento di 185mila euro, ottenuto attraverso un bando del Gal Flaminia Cesano, ha consentito al Comune di Colli al Metauro di iniziare negli ultimi giorni i lavori per la realizzazione di "infrastrutture ricreazionali per uso pubblico". In sostanza si tratta di un progetto che punta a riqualificare i circuiti cicloturistici che si snodano per antichi sentieri, principalmente nel verde, creando percorsi culturali e ambientali tra i borghi di Colli al Metauro e le sue valli. "E non solo – puntualizza il sindaco Pietro Briganti -, perché lungo il percorso ciclopedonale verranno realizzate un’area di sosta ricreativa e un’area dedicata ad attività ludico-motoria, entrambe nel borgo di Montemaggiore, e una piazzola di sosta camper nella frazione di Saltara".

Il percorso parte da un sentiero che dalla pineta di Montemaggiore scende a valle e, costeggiando il fiume Metauro, raggiunge Serrungarina incontrando via via delle bellissime realtà architettoniche come il Mulino della Sacca, la Chiesa di San Francesco, i lavatoi e il mattatoio del borgo di Serrungarina. Si prosegue, poi, attraverso i borghi di Pozzuolo e Bargni e, passando per tracciati realizzati in cresta ai crinali, si raggiunge la Villa del Balì per ridiscendere, successivamente, verso Saltara. Inoltre gli itinerari si collegano con quelli sovracomunali che fanno capo al ‘Progetto Integrato Locale’.

"Un programma pensato per tutelare il patrimonio culturale, ambientale e storico del territorio – riprende Briganti -. Per altro, la connessione tra i nostri borghi sarà da stimolo per una loro rigenerazione. Le infrastrutture e la tipologia dei percorsi si rivolgono a un viaggiatore che vuole muoversi con la ‘giusta’ velocità, lontano dalla frenesia, immerso nelle bellezze della natura, tra vigneti e ulivi".

Sandro Franceschetti