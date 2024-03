"Turismo in caduta libera, l’assessore si dimetta"

I consiglieri comunali di minoranza Anteo Bonacorsi, Marco Gentili e Alessandro Tonelli hanno depositato una mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore al turismo mondolfese Davide Caporaletti, fondata in primo luogo "sul calo di presenze turistiche (i pernottamenti) tra il 2023 e il 2022 di ben 32.357 unità, pari a un -17,4%, evidenziato dai dati regionali". "La nostra richiesta – spiegano i proponenti dell’atto di indirizzo - nasce da una forte preoccupazione per un settore cruciale per l’economia del nostro territorio. I dati del 2023 sono indice di un’incapacità di gestire le sfide che un ambito in continua evoluzione pone sia agli operatori che alle istituzioni territoriali. Oltre al calo vertiginoso del 2023 ci sono stati degli scricchiolii anche nell’anno del boom, il 2022, con i numeri della crescita di Mondolfo e Marotta che hanno fatto registrare un -1,5% rispetto a quelli regionali e, soprattutto, quasi un -3% rispetto al generale della nostra provincia. Il sintomo chiaro di un problema strutturale".

"Per questo – aggiungono il capogruppo Bonacorsi e i suoi colleghi - riteniamo necessario un cambio di passo e di strategia, ma anche di uomini. Non possiamo aspettare di raggiungere il fondo. Questo settore richiede un impegno a tempo pieno e per 365 giorni all’anno. Evidentemente le idee e le proposte di Caporaletti non sono in grado di rendere competitivo il territorio. Al di la dell’andamento generale del turismo regionale e italiano, non siamo stati in grado di formare una proposta capace di andare oltre alla stagione balneare, sempre e comunque legata al fattore meteo".

A togliere la delega a Caporaletti, però, il sindaco Nicola Barbieri non ci pensa per niente, anche perché il gap tra il 2023 e il 2022 emerso dai dati resi noti nei mesi scorsi dal settore turismo della Regione sarebbero frutto di un’irregolarità. "A seguito di un accurato confronto tra gli uffici comunali e l’ufficio turismo della Regione – puntualizza il primo cittadino - è stata riscontrata un’anomalia nei dati riguardanti Mondolfo, derivante dal fatto che una struttura ricettiva presente nel nostro territorio, pur essendo stata aperta per tutta la stagione estiva 2023, non ha comunicato nessun dato al sistema regionale e si tratta di una struttura che in media registra ogni anno circa 32 mila presenze. Quindi – aggiunge Barbieri - non c’è stato nessun calo; i dati del 2023 sono in linea con quelli del 2022, anno in cui il Comune di Mondolfo ha raggiunto un record di presenze, frutto di una grande sinergia tra amministrazione comunale e quindi l’assessore Caporaletti, associazioni e operatori del settore. La minoranza ci ha abituati a sterili polemiche, che ottengono solo l’infausto risultato di screditare l’intero territorio".

Sandro Franceschetti